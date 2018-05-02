Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:27

Seçmen listeleri askıya çıktı

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği erken genel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı.

Seçmen listeleri askıya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, listelerin bugün itibariyle askıya çıkartıldığını ve 12 Mayıs’a kadar asılı olacağını söyledi.

Oy kullanacak vatandaşların isimlerinin olup olmadıklarını mutlaka listelerden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yiğit, “Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlarımız, bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek, adres kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Herhangi bir nedenle de seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşlarımız olabilir, bu sebeple mutlaka listeleri kontrol etmeliler” dedi.

Seçmen listelerinin 10 gün boyunca askıda kalacağını kaydedildi, seçmenlerin zaman kaybetmeden listeleri kontrol etmelerini ve sorun olanların 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar gerekli yerlere müracaat etmelerini istedi.

İlk defa seyyar seçmen sandığı kurulacak

Engelli seçmenler için seyyar sandık uygulamasının da ilk kez bu seçim döneminde hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, “Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları engelli beyan formu ile seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek” .



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku