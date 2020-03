Şehir Gönüllüleri Danışma Kurulu’ndan Birlik Mesajı

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen istişare programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı/Kent Konseyi Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, STK temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderleri katıldı.

Gürkan: Memleketini seven herkes bu birliktelikten memnundur

Malatya Kent Konseyi’nin Malatya için önemini vurgulayan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün bu masa etrafından her görüşten her düşünceden insanların bir arada olduğunu görüyorum. Memleketini seven herkes bugün bu tablodan memnundur ve bu tablonun devam etmesini arzu etmektedir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı önemli çalışmaları Danışma Kurulu ile paylaşan Gürkan, “Çok fazla değişiklik yapmadan bir ekip oluşturmaya çalıştık. Ekip oluşturulurken bu şunun ekibidir gibi bir algıya asla kapılmadık. Çünkü ekip devletin ekibidir, milletin ekibidir ve belediyenin kendi ekibidir. Şahısların ekibi ve hürriyeti olmaz. Malatya Büyükşehir Belediyesinin menfaatine çalışan bütün herkes bizim paydaşımızdır, bizim ekibimizdir, Malatya’da yaşayan herkese bu anlayış doğrultusunda hizmet etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Düzenlenen istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, İdlip de şehit olan askerlerimize rahmet yaralılarımıza şifa diledi.

Doğan: Hep birlikte bir arada olmamız gerekiyor

Hiçbir dönemde olmadığı kadar ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, “Bizim artık bölünme endişemizin olmaması gerekiyor. Aramıza fitne karıştırmak isteyen güçlere kesinlikle pirim vermememiz gerekiyor. Bunun içinde hep birlikte bir arada olmamız gerekiyor” dedi.

Av. Necati Karabay, “Hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Herkesin farklı düşünceleri fikirleri olabilir. Ama memleketimiz için her zaman bir araya gelmemiz lazım. Rabbim bizlere her zaman böyle toplantılar yapmayı nasip etsin” dedi.

Toplantının düzenlenmesinden dolayı Malatya Kent Konseyine teşekkür eden Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, “Ön yargılardan uzak herkesin ortak değeri ve ortak paydası olan ve toplumu birbirine kaynaştıran değerlerimiz için bir araya gelmenin ne kadar önem arz ettiğini görüyoruz” dedi.

HİMYAÇ-DER Başkanı Ece Budan, birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde yaşayacağımız şu günlerde bir arada olmanın mutluluğunu ifade ederek “Alevi’siyle, Sünni’siyle, Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ı ve Çerkez’i insan olarak tek yumruk ve tek yüreğiz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)