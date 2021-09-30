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30 Eylül 2021 Perşembe 19:05

Şehir Gönüllüleri Meclisi Üyeleri Kernek Meydan Düzenleme Çalışmalarını Gezdi

  Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi üyeleri Kernek Meydanı düzenlenme çalışmalarını yerinde görmek için bi…

Şehir Gönüllüleri Meclisi Üyeleri Kernek Meydan Düzenleme Çalışmalarını Gezdi
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Şehir Gönüllüleri Meclisi Üyeleri Kernek Meydan Düzenleme Çalışmalarını Gezdi

 

Malatya Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi üyeleri Kernek Meydanı düzenlenme çalışmalarını yerinde görmek için bir inceleme gezisi düzenledi.

Düzenlenen inceleme gezisine Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Kent Konseyi Şehir Gönüllüleri Meclisi Başkanı Mehmet Karabay, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ve Şehir Gönüllüleri Meclisi üyeleri katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda geçmişin Kernek’ini yaşatmak ve suyun tekrar yukarıya çıkmasını sağlamak adına yaklaşık 4 aydır devam eden bir çalışma içerisindeyiz. Kernek Meydanını 29 Ekim’e kadar Malatyalıların hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, yapılan düzenlemeler ile birlikte Fuzuli Caddesi’nde bulunan apartmanların su baskınlarından kurtulacağını aynı zamanda bulunan eski su kaynaklarının Kernek Meydanı’nı yeniden şenlendireceğini söyledi. Artan,  “Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği Kernek Meydanına yeniden kavuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnceleme Gezisine katılan katılımcılar, Malatya ile özdeşleşmiş bir meydanın tekrar eski haline getirilmesi konusunda çalışmalar yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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