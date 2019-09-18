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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:32

Şehit ve Gazi Derneklerinden Vali Baruş’a Ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da kurulu Gazi ve Şehit Aileleri Derneklerinin Başkan ve üyeleri Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Şehit ve Gazi Derneklerinden Vali Baruş'a Ziyaret
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı başkan ve üyeleri, Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ziya Öztürk kendilerini kabullerinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti. Vali Baruş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek devletimizin her daim şehit ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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