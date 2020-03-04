Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi

Resim sergisine katılan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay GÜLENÇ açılış Konuşmasında şunları söyledi:" Şehitlerimiz adına düzenlenen Resim Sergisine katılmış bulunmaktayız. Bu güzel çalışmayı gerçekleştiren ve Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dedi."

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ katılan tüm kurum ve STK başkanlara teşekkür etti.

Resim Sergisine katılanların kurum ve STK başkanları şöyle:

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında "ŞEHİTLERİMİZ ADINA" Düzenlenen "Resim Sergisine" teşrif eden Başta kıymetli yeşilyurt kaymakamımız sn. Turgay GÜLENÇ Bey, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı sn. Selahattin KILINÇ Bey, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Danışmanı sn. Erkan DİKENLİ Bey,Eğitim BİRSEN Başkanı sn. Hüseyin SÖYLEMEZ Bey, Milli Eğitim Şube Müdürü sn. Yalçın Taşpınar Bey, MTTB Başkanı sn. Mehmet SAĞDIÇ Bey, Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı sn. İhsan ERCAN Bey, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları kadın Kolları Başkanı sn.Ayşe ALPARSLAN Hanımefendi, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Temsilen sn. Nurgül Bektaş Yakın Hanımefendi, Battalgazi Sosyal yardımlaşma Müdürü sn. Murat MASKAR Bey, Toki Orta Okulu Müdürü sn. Mikail GÜVEN Bey, Muhtar sn.Faik ŞAHİN Bey, sn. Ahmet UĞRAŞ Bey, sn. irfan YILMAZ Bey ve tüm katılımcılara hepsine Ayrı Ayrı Teşekkür ederim.

Ayrıca MAGEF Kültür ve Sanat komisyonu Başkanı kıymetli Sn.Veli DOĞAN Hocamız ve kıymetli Gençlerin Emeklerine sağlık. Şiir okuyan Gençlere ve Dua eden kıymetli hocamıza Teşekkür ederim.

Program söyle Gerçekleşti:

- Yeşilyurt Kaymakamımızın Açılış Konuşması

-Şehitlerimiz için Şiir Dinletisi

-Şehitlerimiz için Dua

-Kurdale Kesimi

-Sergi Gezisi

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)