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11 Nisan 2019 Perşembe 16:44

Sevgi Çocuklarından Sevgi Dolu Bağış

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Kızılay Şube Başkanı Dr. Umut Yalçın ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Midesim Keçeci ve bağışçı çocuklar Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Sevgi Çocuklarından Sevgi Dolu Bağış
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Vali Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocukların Yemen için yapmış oldukları bağıştan ötürü Sevgi Çocuklarına makamında teşekkür etti.

Yemen'deki yardıma muhtaç insanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 48 çocuk, harçlıklarını biriktirerek topladıkları yaklaşık 6000 TL’yi Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Kızılay vasıtası ile bağışlarını yaptılar.

Bu bağıştan çok memnuniyet duyduğunu belirten Vali Baruş; “Göstermiş olduğunuz bu duyarlılığın herkese örnek olması lazım, zor durumda olan insanlara insanlık adına, kardeşlik adına yardım etmek çok büyük bir erdem ve fazilettir. Bu duyarlılığı hayatınız boyunca devam ettirin, yapmış olduğunuz bu bağış sizlerin durumları göz önüne alındığında çok büyük bir bağış. Harçlıklarınızı orada yokluk çeken, susuzluk çeken çocuklara harcanmak üzere hediye ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi. Sizler gibi gençlerimiz olduğu müddetçe biz Türkiye olarak insanlığa katkı vermekten, insanlara yardım etmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi. Vali Baruş, çocuklara hediyeler takdim etti.

Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ise bu bağışlar ile Yemen’deki yardıma muhtaçlara gıda yardımı yapacaklarını ve su kuyusu açacaklarını ifade ederken bu bağışı yapan çocuklarımız tüm Türkiye’ye örnek olmalıdır. “Bu anlamlı bağışınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ise; “Çocuk evlerinde kalan çocuklarımız daha önce Somali ve Mehmetçik Vakfına bağışta bulunmuşlardı. Şimdi de Yemen’de açlığa mahkûm olan çocuklara ellerini uzattılar. Çocuklarımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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