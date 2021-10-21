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21 Ekim 2021 Perşembe 18:36

Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata Tutunacak

  Sokak hayvanları için birbirinden faydalı projeleri hayata geçirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, şimdi de yaralı sokak hayvanları için ‘P…

Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans' ile Hayata Tutunacak
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Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata Tutunacak

 

Sokak hayvanları için birbirinden faydalı projeleri hayata geçirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, şimdi de yaralı sokak hayvanları için ‘Patibulans’ı hizmete koydu.

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla her kesimden büyük takdir gören ve bu hizmetlerinden dolayı çok anlamlı ödüller kazanan Adıyaman Belediyesi, şimdide tam donanımlı hayvan ambulansıyla yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşacak.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Patibulans’ın tanıtım programına katılarak basın mensuplarına bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nin hayvan dostu projelerle adından söz ettirmeye devam ettiğini dile getirerek, “Sokak hayvanlarına verilen hizmeti her geçen gün arttırıyoruz. Bu anlamda bugün de ilimizdeki sokak hayvanlarının yaralanması durumunda daha acil müdahale yapılabilmesi için Patibulans’ı hizmete koyduk. Bizim için sadece insan değil, tüm canlılar önemlidir. Uzman ekibimiz ile sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sokaktaki sahipsiz hayvanların yaşamlarını sorunsuz şekilde devam ettirebilmelerini sağlamak adına gayretle çalışıyor. Hizmete sunulan Patibulans’la bu hizmetler artık daha kolay yapılabilecek. Özellikle kaza ve zehirlenme sonucu yardıma muhtaç hayvanlara acil müdahale edilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aynı anda 2 köpek ve 4 kedi hasta ve yaralı sokak hayvanı taşıma kapasiteli Patibulans’ın Adıyaman’da önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen hayvan severler ise Belediye Başkanı Kılınç’a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

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