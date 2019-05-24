Sigorta Acenteleri Bilgilendirme İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, TOBB SAİK Başkan yardımcısı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, Çevre illerden gelen delegeler ile birlikte çok sayıda acente sahibi katıldı.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Modern dünyada ekonomiyi büyütmenin, ticareti arttırmanın temel unsuru sigorta sistemidir. Ekonomiler büyüdükçe, güçlü sigorta sistemine olan ihtiyaç da artar. Hatta sigortacılık sektörünün büyümesi, ekonomik büyümenin önünde olmak zorundadır. Çünkü ticaret risk demektir. Risk olmadan kazanç olmaz. Ekonomiler büyüdükçe, rakamlar büyüdükçe de risk alma kabiliyeti azalır. Bu riski azaltacak olan sigorta sisteminin de hızla büyümesi gerekir. İlimiz genelinde levhaya kayıtlı 153 sigorta acentesi bulunmaktadır. 79 tanesi tüzel, 74 tanesi ise gerçek kişi acentesidir. İlimizde levhaya kayıtlı 15 de şube bulunmaktadır. Sektörün önemli oyuncusu olan acenteler, özellikle son yıllarda pazar kaybı, gelir yetersizliği, düşük komisyon, haksız rekabet, teknoloji gibi birçok konuda sorunlar yaşamaktalar.” dedi.

Başkan Sadıkoğlu “Sigorta acentelerinin en büyük sorunu sigortacılık bilincinin Türkiye’de oturmamış olmasıdır. Sigorta noktasında insanların yeterince bilinçli olmaması, insanların eksik bilgilendirilmesi, merdiven altı sigortacılık, denetim eksikliği, 5684 saylı kanunun güncellenememesi, yanlış reklam (pazarlama ve bilinçlendirme yerine doğrudan satışın hedeflenmesi), dağıtım kanallarının iyi seçilememesi, sektörün araç poliçesi üzerine yoğunlaşması, yeni ürün geliştirmede pazarın ihtiyaçları yerine işletme karlılığının ön planda olması sektörün en önemli sorunlarındandır. Sigorta acentelerinin geleceğini dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz belirleyecektir. Sektörün sürdürülebilir olması ve büyük firmalar karşısında ayakta kalması için dayanışma zaruridir.” dedi

TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez “Malatya’da Sigorta Acentelerinin kapasite kullanım oranı maalesef Türkiye’nin altında, bu rakamları Türkiye ortalamasına çekmek gerekiyor.” dedi.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut ise yaptığı konuşmada “Sorunlarınızı yetkili mercilere ileterek onların takipçisi oluyoruz. Sorunlarımızı gayet iyi biliyoruz. Bu toplantılar sıkıntılı geçen süreçlerde yardımcımız oluyoruz. Biz varsak ekonomi gelişir. Biz varsak ülkenin ticari gelişimi sağlanır. Son zamanlarda bize alternatif satış kanalları aranmaktadır. Teknolojiyi insanla buluşturup tek bir hedefe yönelttiğiniz zaman etkili sonucu alırsınız” dedi.

Konuşmalarının ardından soru cevap kısmına geçilerek Sigorta Acentelerinin sorunları tartışıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)