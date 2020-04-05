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05 Nisan 2020 Pazar 16:00

Sinyalizasyon Sistemlerinde ‘Evde Kal’ Uyarısı

Koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından başlatmış olduğu dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanında vatandaşların evde kalmaları için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi evde kalmanın önemine dikkat çekmek için yeni bir uygulama daha başlattı.

Sinyalizasyon Sistemlerinde ‘Evde Kal' Uyarısı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi virüsün giderek yayıldığı günümüzde evde kalmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için Sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı zaman ‘Evde Kal’ yazısı ile sürücü ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Evde kalmanın ne kadar önemli olduğu konusunda vatandaşları sürekli olarak uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi ana akslarda bulunan Sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı sırada ‘Evde Kal’ yazısı ile vatandaşları daha duyarlı davranmaları konusunda uyarıyor.

Çeşmelere Sıvı Sabunluk Monte Ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların temizlik araçlarına ulaşımını kolaylaştırmak için çeşmelere sıvı sabunluk monte ederek vatandaşların hijyen kurallarına uymaları amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların hijyen kuralları içerisinde ellerini temizlemeleri amacıyla merkezde bulunan çeşmelere sıvı sabunluk monte ederek vatandaşların çeşmeleri kullanmaları durumunda ellerini temiz bir şekilde yıkayarak herhangi bir hastalığa karşı önlemlerini almaları amaçlanmaktadır.

Semt Pazarlarında denetim artırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında da denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Semt Pazarlarının giriş ve çıkışlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtımı yaparken vatandaşların ateşleri de ölçülüyor.

Vatandaşların alınan tedbirlere uymaları noktasında bilgiler veren ekipler dağıtılan malzemelerin kullanılması ve ayrıca sosyal mesafe kuralına vatandaşların uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlardan ve pazarcı esnafından teşekkür

Yapılan uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar ile pazarcı esnafı, “Sağlık her şeyden önce gelir. Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu bu uygulama çok güzel. Vatandaşın sağlığı içen yapılan bu güzel çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Atabey Feribot İskelesinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı

Vatandaşlarının sağlığı için her adımı atan Malatya Büyükşehir Belediyesi Atabey Feribot İskelesinde de gerekli tedbirleri aldı.

Malatya ile Baskil arasında yoğun olarak kullanılan Atabey Feribot İskelesinde de Büyükşehir Belediyesi gerekli tedbirleri alarak yolcuların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından seyahat izin belgesi alan vatandaşlara feribota binmeden önce eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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