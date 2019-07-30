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30 Temmuz 2019 Salı 17:06

Şire Pazarı Toplantısı Düzenlendi

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Valilik toplantı salonunda Şire Pazarının sorunları ve çözümleri noktasında alınacak tedbirler ve önlemler ile ilgili toplantı düzenlendi.

Şire Pazarı Toplantısı Düzenlendi
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İlimiz ticareti ve ekonomisi için oldukça önemli bir değer taşıyan kayısımızın güvenli bir şekilde ticaretinin yapılabilmesi, hak ettiği yüksek katma değeri kazanabilmesi ve marka değerini yüceltebilmesi noktasında önemli ve simgesel bir mekân olan Şire Pazarının gerek fiziksel, gerekse işlevsel özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıda kurum ve kuruluşların uygulamada yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Toplantıda, esnafımızın sorunlarını çözmek, yaşanmakta olan ve yaşanabilecek aksaklıkları gidermek, alış-veriş, sağlığa uygunluk, güvenlik, kontrol mekanizmaları ve denetim ana başlıkları konuşuldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Ticaret İl Müdürü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı ve Defterdar, Ticaret Borsası Başkanı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler Zabıta Müdürleri katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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