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19 Kasım 2019 Salı 16:10

Şire Pazarını Gezen Sanatçılar Kayısının Tadına Baktı

9. Malatya Uluslararası Film Festivalinin ödül törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Oktay Kaynarca, Mehmet Aslantuğ, Olgun Şimşek, Müfit Can Saçıntı ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz“ dizisinin oyuncuları Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya Şire Pazarını gezerek kayısının ve yöresel ürünlerin tadına baktılar.

Şire Pazarını Gezen Sanatçılar Kayısının Tadına Baktı
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Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan sanatçılar, Malatya’nın dünyaca ünlü kayısısının ve diğer yöresel ürünlerinin tadına bakıp, Malatya Film Festivaline katılmaktan ve Malatya’da olmaktan mutlu olduklarını belirttiler.

Şire Pazarı gezisi sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya’da 9. Uluslar arası Film Festivali dolu dolu geçmekte. Sinema dünyasının başarılı sanatçılarını Malatya’da ağırlamak bizlere mutluluk veriyor.

Değerli sanatçılarımızla birlikte Güneşin Altın Yumurtası diye tabir ettiğimiz kayısımızın satışa sunulduğu şire pazarını ziyaret ediyoruz. Malatya’da gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklere Malatya’nın her kesimi ve kesiti paydaş olmaktadır. Sinema sanatçılarımızın bu tür etkinliklerle Malatya’yı ziyaret etmeleri, Malatya’mızın kayısısının tanıtılmasına, sosyal ve kültürel aktivitelerin artmasına hem de turizmin gelişmesine vesile olmaktadır.

Malatya’nın tanıtımına bir nebzede olsa katkımızın olması noktasında sanatçılarımız ile birlikte şehrimizi geziyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun bütün katmanlarına ulaşan bir film festivalini icra ediyoruz. Festivalimizin Malatya’mıza, ü0lkemize ve sinema camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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