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22 Ocak 2020 Çarşamba 15:00

Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İstasyon kavşağında başlayıp-Sivas yoluna bağlanacak 25 metre genişliğinde yol projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı
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Toplam uzunluğu 4.7 kilometre olan bağlantı yolunun 1 kilometrelik birinci etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun ikinci etabı olan 1.5 kilometrelik etabında büyük bölümünü tamamladı.

Bağlantı yolunun 2.5 kilometrelik bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun geriye kalan 2.7 kilometrelik bölümünde kazı, dolgu ve açma çalışmalarına ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunup, projeyle ilgili bilgiler verdi. Geziye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Malatya’nın batı yakasının hızlı bir gelişim gösterdiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bu gelişimle beraber Malatya’nın batı yakasında trafik sirkülasyonunun arttığını, bu sirkülasyonun daha sağlıklı ilerleyebilmesi için yeni alternatif yolları hayata geçirdiklerini söyledi.

Sivas yoluna bağlanan alternatif yolun, 2.5 kilometrelik bölümünün tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Gürkan, “25 metre genişliğinde açtığımız bu yolumuz çevre yolunun batı yakasını rahatlattı gibi Kuzey Kuşak Yolunun da en önemli merkezlerinden biri olacak. Her koşulda ulaşımı rahatlatacak. Bu yolları yapmak zor ve zahmetli bir iş. Biz yol üzerinde bulunan yapıları kamulaştırdık. Ağaç bedelleri ödedik. Kot farklarını düşürdük. Gerekli altyapı ve sanat yapılarının tamamını yaptık. Hem de çok kısa süreler içinde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hava lojmanlarına kadar ki bölüm bitmek üzere, Diğer bölümde çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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