Soğuk Havalarda Sayaçlarınızı Koruyun

Su boruları ve sayaçlar koruma altına alınmalı

Kış mevsiminin soğuk günlerinin yaşandığı Malatya’da vatandaşların açıkta bulunan su boruları ve sayaçlarının donmasını önlemek için koruma altına almaları gerekiyor. Özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir. Açıkta bulunan sayaçlarının etrafını talaş, saman gibi soğuğu geçirmeyen malzemeler kullanarak mutlaka muhafaza altına alınmalıdır. Bir diğer önemli nokta ise sayaç okuma personellerimizin sayaçları okuyabilmeleri için sayaç ekranlarının açık olması gerekmektedir.

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Soğuk havaların etkisiyle donan sayaç veya borulara sıcak su dökmemeli veya ateş tutulmamalıdır. Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur, onarımı pahalı olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Sayacın donması, patlaması veya suyun akması durumunda aboneler su vanalarını kapatarak Alo 185 Çağrı Merkezi’ni ararlarsa sorunları kısa sürede çözülür.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)