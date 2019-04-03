Solmazgül’den Başbuğ Türkeş’in Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesaj

Süleyman Solmazgül, Türk Dünyasının Bilge Lideri Türk Milliyetçiliğinin Kurucusu ve MHP Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in, Türk milliyetçiliğini, yalnız Türkiye’yle sınırlı tutmadan, bütün dünya Türklüğünün birlik ve beraberlik içerisinde güçlenmesini amaçlayan bir perspektifte değerlendirdiğini belirtti.

Türkeş’in, Türk Milliyetçiliği ideali için birçok çileye katlanarak, Türk Milletinin her yönden gelişmesi ve büyümesi için mücadele ettiğini kaydeden Solmazgül mesajında şunları ifade etti:

“Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk Milliyetçiliği fikriyatını, yalnız Türkiye’yle sınırlı tutmamış, bütün dünya Türklüğünün birlik ve beraberlik içerisinde güçlenmesini amaçlayan bir perspektifte değerlendirmiştir. Alparslan Türkeş, Türkiye’nin devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak yaşatılması idealine vatanperver bir siyasetçi sorumluluğu içinde her zaman öncülük yapmıştır. Şahsım olarak, gerek ilk gençlik yıllarımda oluşan fikir dünyama kattığı engin ufuk, gerekse Türklük gurur ve şuurunu ihya etme yolundaki çileli mücadelesi itibarıyla Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş beyefendiyi takdir, rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Kutlu ruhu şad olsun. "