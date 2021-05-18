Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2021 Salı 18:22

Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a Ziyaret

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası içinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Tekin Kutlu ve beraberindeki heyet Vali Aydın Baruş’u Makamında ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş'a Ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Bu yıl 15'incisini kutlamakta olduklarını ve Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kurumun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, daha kaliteli, sürdürebilir ve insan odaklı olarak toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş’a bilgiler veren İl Müdürü Kutlu, “SGK Bilincinin yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla bu yıl 16-22 Mayıs SGK Haftası olarak kutlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, vatandaşlarımıza doğum öncesinden başlayıp ölüm sonrasına kadar devam eden bir hizmet veriyoruz. Teşkilatımız hem bugüne hizmet ediyor hem de geleceğe dair yatırımlar yapıyor. Teknolojik gelişmeler ışığında birçok hizmet, özellikle E-Devlet uygulamalarından kolayca yapılıyor ve takip edilebiliyor” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Baruş, “Vatandaşlarımıza, milletimize yönelik yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, kişilerin hem sağlığını hem de geleceğini garantiye almaya yönelik olarak kurulmuş ve anayasamızda yer alan bir teşkilatımızdır. Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin SGK Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve...
Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri
Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs Mesajı Başkan Gürkan’dan 19 Mayıs Mesajı
Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı Vali Baruş 19 Mayıs Dolaysıyla Mesaj Yayınladı
Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı Başkan Gürkan Yönetici Kadrosuyla Bayramlaştı
Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanlarında da Çalışmalarını Sürdürüyor Büyükşehir Belediyesi Otopark Alanlarında da Çalışmalarını...
Büyükşehir Belediyesi’nden Orduzu Mahallesi’ne Yatırım Hamlesini Büyükşehir Belediyesi’nden Orduzu Mahallesi’ne...
Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları ziyaret etti Başkan Gürkan, Vali Baruş ile birlikte Esnafları...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı! Kademeli Normalleşme Tedbirleri Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı! Kademeli...
Başkan Gürkan, “Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane Şekilde Çalışıyor” Başkan Gürkan, “Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane...
Vali Baruş, Sağlık Çalışanlarının ve Şehit Ailelerinin Bayramını Kutladı Vali Baruş, Sağlık Çalışanlarının ve Şehit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla Video Konferansla Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla...
Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti Vali Baruş’tan Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Şehitlik ile Polis ve Jandarma Görevlilerini...
Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Bayramın İlk Gününde Şehitlik’i...
Yukarı Çık
banner737
banner716

MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik...
Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

Haberi Oku