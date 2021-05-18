Sosyal Güvenlik Haftası Nedeniyle Vali Baruş’a Ziyaret

Bu yıl 15'incisini kutlamakta olduklarını ve Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kurumun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak, daha kaliteli, sürdürebilir ve insan odaklı olarak toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Aydın Baruş’a bilgiler veren İl Müdürü Kutlu, “SGK Bilincinin yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla bu yıl 16-22 Mayıs SGK Haftası olarak kutlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, vatandaşlarımıza doğum öncesinden başlayıp ölüm sonrasına kadar devam eden bir hizmet veriyoruz. Teşkilatımız hem bugüne hizmet ediyor hem de geleceğe dair yatırımlar yapıyor. Teknolojik gelişmeler ışığında birçok hizmet, özellikle E-Devlet uygulamalarından kolayca yapılıyor ve takip edilebiliyor” dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Baruş, “Vatandaşlarımıza, milletimize yönelik yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, kişilerin hem sağlığını hem de geleceğini garantiye almaya yönelik olarak kurulmuş ve anayasamızda yer alan bir teşkilatımızdır. Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin SGK Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)