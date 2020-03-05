Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mart 2020 Perşembe 15:03

Su Arızalarına Mahalle Bazlı Kesintilerle Müdahale Edilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü içmesuyu vanalarının yükseltilmesi ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarla yaşanan sıkıntıların önüne geçiyor.

Su Arızalarına Mahalle Bazlı Kesintilerle Müdahale Edilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yapmış olduğu içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile sorunsuz bir altyapı için yoğun bir çaba harcıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu hat vanalarında yapmış olduğu yükseltme çalışmaları ile 2019 Nisan ayından bugüne kadar 296 adet vanada çalışmalar tamamlanarak aktif hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile meydana gelmesi olası su arızalarında, arızanın giderilmesi noktasında su ana depo yerine sadece arızanın meydana geldiği mahallenin vanasından direkt kesilerek arızaya müdahale edilecek. Yapılan bu çalışma ile aynı hat üzerinden içme suyu alan bir bölge değil sadece arıza olan mahallede su kesintisi uygulanmış olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü yapmış olduğu bu çalışma ile mahallelerde yaşanması olası su arızalarının tüm bölgeyi etkilemesinin önüne geçmiş olacak.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlçelerle İlgili Yapılan Çalıştayda 2020 Yılı Yatırım Programı Ele Alınıyor İlçelerle İlgili Yapılan Çalıştayda 2020 Yılı...
Vali Baruş Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Alacakapı Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği,...
"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Kahraman Mehmetçiğe Mektup Kahraman Mehmetçiğe Mektup
Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil ve Adaletli Olmaktır” Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil...
Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi
Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan...
Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı”...
“Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi “Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının...
14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor 14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek...
Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik
Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Yukarı Çık
banner687

İlçelerle İlgili Yapılan Çalıştayda 2020...
Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetler ile 2020...

Haberi Oku