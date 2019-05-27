Suriyelilerle İftar Yemeği

İftar yemeğine Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr.Gökçe Ok, Uluslar arası Koruma Daire Başkanı Harun Başıbüyük, Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük, Kanaat Önderleri ve Suriyeli sığınmacılar katıldı.

İftar sonrası Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr.Gökçe Ok yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Kamplarda iftarlar düzenlediklerini ifade ederek, “Ramazan gecelerini değerlendirebilmek, burada evinden, yurdundan, bir şekilde zulümle kopup ülkemize gelmiş, geçici barınma merkezlerimizde yaşam savaşı veren Suriyeli kardeşlerimizle iftarlarda, sahurlarda buluşup, onlara verdiğimiz hizmetin kalitesini ölçmek, eğer varsa onların mevcut durumdaki, sorunlarını sıkıntılarını, yerinde tespit edip, bir anlamda sohbet etmek, muhabbet etmek, durum tespiti yapmak için yollara düşmüş durumdayız.Bugün Malatya geçici barınma merkezindeyiz, ramazan sonuna kadar geçici barınma merkezlerini ziyaret edip, buradaki kardeşlerimizi birlikte olacağız” dedi Türkiye’de 11 geçici barınma merkezinde Suriyelilerin kaldığını ifade eden Ok, “Ben açıkçası devletimle şeref duyuyorum, çünkü dünyada hiçbir ülkenin geliştiremeyeceği, geliştirmediği kapasiteyi gerçekleştirmiş durumda bir hizmet veriyoruz. Suriyelilerin, barınma ihtiyaçlarının, en üst düzeyde karşılanması, sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları, yaşayan hayatın bütün dokularına uzanacak şekilde hizmet, fedakarlık veriliyor diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Geçici Barınma Merkezi’nde bulunan camide Suriyelilerle birlikte teravih namazı kılınmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok camide bulunan Suriyelilerle uzun bir sohbet gerçekleştirdi.Konteyner de yaşayan Suriyeli ailelerin ziyaret edilmesinden sonra mahalle muhtarları ve kanaat önderleri ile yapılan toplantıda Geçici Barınma Merkezi’nde barınan yabancıların sorunlarına yönelik konular görüşülürken yapılan toplantı sahur ile sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)