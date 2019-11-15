Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite Toplantısı

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Karakavak hizmet binasında düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit Başkanlığında İl Teknik Komitesi Üyeleri ve İl Müdürlüğümüz konu sorumlusu Personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında genel bilgiler vererek, ilimizde bu projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü, danışmanlık hizmeti alan çiftçiler açısından da çok olumlu olduğunu, İlimizde 6 ziraat odası, 2 üretici birliği ve 14 Serbest Tarım Danışmanı olmak üzere toplam 36 tarım danışmanı tarafından 2110 üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verildiğini, TYD destekleme ödemesinin 2 dilim halinde yapılıp birinci dilim ödemesi olan Ocak 2019 da 684.000 TL'nin ödendiğini, İkinci dilim ödemesi yapılması için yönetmelik ve tebliğ gereğince çiftçi ve işyeri denetlemelerinin yapılmış olup, 36 tarım danışmanı için 671.300 TL ödeme yapılacağını belirtti.

Konu sorumlusu Ziraat Mühendisi Canan OMAÇ, 2018-42 No'lu Tebliğ kapsamında ilimizde yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri iş ve işlemleri hakkında teknik komiteye bilgiler verdi.

Malatya İl Teknik Komitesi üyeleri Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin yürütülmesi hakkında görüş, dilek ve temennilerini bildirdiler.

İl Teknik Komitesi Tarafından Alınan Kararlar;

1- İlimizdeki 2018 Yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin değerlendirilerek; 2018-2019 dönemi danışmanlık hizmetlerinde herhangi bir sorun olmadığı ve 2019-2020 yılında da danışmanlık hizmetlerinin daha verimli geçmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkındaki Tebliğ (2018/42) kapsamında yapılan 2. denetleme sonuçlarındaki olumsuzlukların kabul edilebilir düzeyde olduğu, herhangi bir ceza uygulamasına gerek olmadığı ve 2. Dönem İl İcmalinin Bakanlığa gönderilmesinin uygun olduğu;

Oy birliği ile kabul edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)