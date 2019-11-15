Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Kasım 2019 Cuma 16:23

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite Toplantısı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair Yönetmelik kapsamında, Valilik Makamı Olurları ile Malatyada Kurulan İl Teknik Komitesinin 2019 Yılı Olağan Toplantısı yapıldı.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komite Toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Karakavak hizmet binasında düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit Başkanlığında İl Teknik Komitesi Üyeleri ve İl Müdürlüğümüz konu sorumlusu Personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında genel bilgiler vererek, ilimizde bu projenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü, danışmanlık hizmeti alan çiftçiler açısından da çok olumlu olduğunu, İlimizde 6 ziraat odası, 2 üretici birliği ve 14 Serbest Tarım Danışmanı olmak üzere toplam 36 tarım danışmanı tarafından 2110 üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti verildiğini, TYD destekleme ödemesinin 2 dilim halinde yapılıp birinci dilim ödemesi olan Ocak 2019 da 684.000 TL'nin ödendiğini, İkinci dilim ödemesi yapılması için yönetmelik ve tebliğ gereğince çiftçi ve işyeri denetlemelerinin yapılmış olup, 36 tarım danışmanı için 671.300 TL ödeme yapılacağını belirtti.

Konu sorumlusu Ziraat Mühendisi Canan OMAÇ, 2018-42 No'lu Tebliğ kapsamında ilimizde yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri iş ve işlemleri hakkında teknik komiteye bilgiler verdi.

Malatya İl Teknik Komitesi üyeleri Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin yürütülmesi hakkında görüş, dilek ve temennilerini bildirdiler.

İl Teknik Komitesi Tarafından Alınan Kararlar;

1- İlimizdeki 2018 Yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin değerlendirilerek; 2018-2019 dönemi danışmanlık hizmetlerinde herhangi bir sorun olmadığı ve 2019-2020 yılında da danışmanlık hizmetlerinin daha verimli geçmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

2- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkındaki Tebliğ (2018/42) kapsamında yapılan 2. denetleme sonuçlarındaki olumsuzlukların kabul edilebilir düzeyde olduğu, herhangi bir ceza uygulamasına gerek olmadığı ve 2. Dönem İl İcmalinin Bakanlığa gönderilmesinin uygun olduğu;

Oy birliği ile kabul edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi) Diyarbakır’da Damaklara Lezzet Verdi Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi)...
Öğrenciler Deprem ve Yangınlar Konusunda Bilgilendirildi Öğrenciler Deprem ve Yangınlar Konusunda Bilgilendirildi
Dağdeviren, ''Hiçbir Güç Devletten Büyük Değildir'' Dağdeviren, ''Hiçbir Güç Devletten Büyük...
Vefa Konağı’nda Sağlık Semineri Vefa Konağı’nda Sağlık Semineri
Malatya, Diyarbakır “Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarının” Onur Konuğu Oldu Malatya, Diyarbakır “Gurme 2019 Gıda ve Yöresel...
Vali Baruş, İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti Vali Baruş, İskender, Melekbaba ve Kaynarca Mahalle...
Vali Aydın Baruş, Restorasyonu Devam Eden Yeşilyurt Konaklarını İnceledi Vali Aydın Baruş, Restorasyonu Devam Eden Yeşilyurt...
444 Genç 4444 Fidan Dikti 444 Genç 4444 Fidan Dikti
Minikler Trafiği Öğreniyor Minikler Trafiği Öğreniyor
Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde
Gurme ve Hediyelik Eşya Fuarına Yoğun İlgi Devam Ediyor Gurme ve Hediyelik Eşya Fuarına Yoğun İlgi Devam...
Geleceğe Nefes Kampanyasına MHP'den Destek Geleceğe Nefes Kampanyasına MHP'den Destek
Başkan Gürkan, Hindistan Büyükelçisini kabul etti Başkan Gürkan, Hindistan Büyükelçisini kabul...
MTÜ Battalgazi Yerleşkesine 444 fidan MTÜ Battalgazi Yerleşkesine 444 fidan
Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali Baruş’u Ziyaret Etti Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Vali...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi)...
Gurme 2019 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarında Malatya Valiliği TSO ve Ticaret Borsası’nın...

Haberi Oku