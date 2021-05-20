Tarladan Sofralara uzanan Lezzetler Esenlik’te

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Doğal ürünlerini tüketiciye sunma gayreti içinde olan Esenlik marketlerin, tarladan üreticiye sebze ulaştırmanın çabasında olduğu kaydedildi.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler tarafından tarlada üreticiden alınan sebze ve meyveler aracı olmadan uygun fiyatla tüketiciye sunuluyor.

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