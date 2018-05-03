Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:51

TEMA Vakfı Malatya temsilciliğine Korkut geldi

TEMA Vakfı Malatya İl Temsilciliğini gönüllü olarak yürüten Didem Gökçe, görevini Ali Ekber Korkut’a devretti.

TEMA Vakfı Malatya temsilciliğine Korkut geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TEMA Vakfı Malatya Temsilciliğine getirilen Korkut, yaptığı yazılı açıklamada başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nın temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Bugün ülke genelinde var olan 700 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Malatya doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da gönüllü sayılarını artırarak doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacaklarını dile getiren Korkut, “Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku