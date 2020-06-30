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30 Haziran 2020 Salı 14:22

Temmuz Ayı Feribot Sefer Saatleri Değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Battalgazi-Baskil arası Feribot Sefer Saatlerinde değişiklik yapıldı.

Temmuz Ayı Feribot Sefer Saatleri Değişti
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Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yürütülen feribot Sefer saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Battalgazi-Baskil arasında karşılıklı her gün 13 feribot seferinin yapıldığı Karakaya Baraj Gölü’nde; ilk sefer Malatya tarafından 06.00, Baskil tarafından 06.45 son seferler ise Malatya tarafından 18.30, Baskil tarafından 19.45 da yapılacak.

  1. Temmuz tarihi itibariyle geçerli olan feribot seferleri, yoğunluğun azalması ile birlikte yeniden düzenlenecek.

Yeni Feribot Sefer saatleri;

BATTALGAZİ KALKIŞ

BASKİL KALKIŞ

Sefer 1

06:00

06:45

Sefer 2

06:45

07:30

Sefer 3

07:30

08:00

Sefer 4

08:30

09:00

Sefer 5

09:30

10:30

Sefer 6

10:30

11:30

Sefer 7

11:30

13:30

Sefer 8

13:30

14:30

Sefer 9

14:30

15:30

Sefer 10

15:30

16:30

Sefer 11

16:30

17:30

Sefer 12

17:30

18:30

Sefer 13

18:30

19:45

Yapılan açıklamada, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, yoğunluklarda ise toplu taşıma araçlarının öncelikli olduğu belirtilirken, vatandaşlar Feribot Sefer saatlerini https://seyahat.yandex.com.tr ve http://malatya.bel.tr/duyurulur sitesinden takip edebilecekler. Vatandaşlar Feribot seferleri ile ilgili istek ve şikâyetlerini ise mesai saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün (0422) 377 13 43 numaralı telefonuna, 444 51 44 Çağrı Merkezi’ne ise 7/24 iletebilirler.

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