Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya’da Bir Dizi Toplantı ve Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Pekcan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'ya gelerek toplantılar düzenledi ve esnafa ziyarette bulundu.

İlk olarak Malatya Valiliğini ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği Kriz Merkezindeki toplantının ardından beraberindekilerle merkez Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi Şehit Server Aktaş Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Pekcan, depremden etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pekcan daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğinde kentteki esnafla toplantı yaptı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile diğer yetkililer katıldı.

Bakan Pekcan Malatya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantının ardından beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Son olarak Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Pekcan ilimizden ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)