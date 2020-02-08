Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2020 Cumartesi 21:15

Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya’da Bir Dizi Toplantı ve Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Pekcan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'ya gelerek toplantılar düzenledi ve esnafa ziyarette bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, Malatya'da Bir Dizi Toplantı ve Ziyaretlerde Bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

İlk olarak Malatya Valiliğini ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği Kriz Merkezindeki toplantının ardından beraberindekilerle merkez Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi Şehit Server Aktaş Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Pekcan, depremden etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pekcan daha sonra Malatya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğinde kentteki esnafla toplantı yaptı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile diğer yetkililer katıldı.

Bakan Pekcan Malatya Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantının ardından beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Son olarak Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bakan Pekcan ilimizden ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi kazandırılıyor Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi kazandırılıyor
Esenlik’ten Otomobil Kazanan Şanslı Talihliler Araçlarını Teslim Aldı Esenlik’ten Otomobil Kazanan Şanslı Talihliler...
Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Malatya Valiliği Depremzedeler İçin Broşür Bastırdı Malatya Valiliği Depremzedeler İçin Broşür Bastırdı
MHP'de İl Başkanlığı Görevini Samanlı Devraldı MHP'de İl Başkanlığı Görevini Samanlı...
Vali Baruş Kale İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi Vali Baruş Kale İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme...
Çalık, Battalgazi ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi Çalık, Battalgazi ilçesi mahalle muhtarları ile...
MASKİ Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor MASKİ Genel Müdürlüğü Altyapı Yatırımlarına...
Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi Vali Baruş Yeşilyurt İlçe Muhtarlarıyla Deprem...
MTÜ’de Deprem konulu "Farkında mıyız?" paneli MTÜ’de Deprem konulu "Farkında mıyız?"...
Sakaryalılardan Duygu Dolu Mesajlar Sakaryalılardan Duygu Dolu Mesajlar
Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da Maliye Bakanı Albayrak Malatya’da
MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli...
Vali Baruş Muhtarlarla Deprem Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi Vali Baruş Muhtarlarla Deprem Bilgilendirme Toplantısı...
Gürkan, “Üzüntü Ve Kederi Ortadan Kaldırmak İçin Daima Malatyalıların Yanındayız” Gürkan, “Üzüntü Ve Kederi Ortadan Kaldırmak...
Yukarı Çık
banner687

Çalık’tan müjde; Kale’ye ilçe merkezi...
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Kale ilçesinin bir ilçe merkezinin olmadığın...

Haberi Oku