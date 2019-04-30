Ticaret Borsasından Başkan Gürkan’a Ziyaret

Ziyarette konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminin çok verimli geçtiğini ve Battalgazi’ye ciddi hizmetler yapıldığını söyledi.

Özcan, “Battalgazi bölgemiz cazibe merkezi haline döndü. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya da güzel ve hayırlı hizmetler yapacağınızdan biz eminiz. Kayısı, Malatya’nın her şeyi. Lisanslı kayısı deposu konusunda Malatya Büyükşehir Belediyemiz AB fonlarından katkı sağlamıştı. Bunun hayata geçmesini bekliyoruz. Bizim üstümüze düşen konularda ve görevlerde de daima yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gürkan: Malatya halkının verdiği desteğin sorumluluğunu biliyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın, Malatya’da yaşayan herkesin ortak paydası olduğunu belirterek, “Tüm paydaşlarımızla birlikte Malatya’nın milli ürünü olan kayısının hak ettiği değere ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Değerimizin Malatya’ya sağladığı katkıları nasıl daha yukarılara çıkarabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Malatya’nın 31 Martta aldığı seçim sonuçları, Malatya’yı farklı bir konjonktüre getirdi. Biz Malatya halkının verdiği desteğin sorumluluğunu biliyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)