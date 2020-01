TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Malatya’da İncelemelerde Bulundu

Toplantıya Vali Aydın Baruş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ak Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Bakan Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ulusal Sendika Başkanları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Elbirliği ile Vatandaşlarımızın Sıkıntılarına Çare Olmaya Çalışıyoruz

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş; “Deprem dolayısıyla maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Hastanede tedavisi devam eden 23 vatandaşımız var. Hayati tehlikesi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. İlimizde şu ana dek 216 yıkılmış bina ve 2258 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir, tespit çalışmaları devam etmektedir. İlimizde içme suyu, elektrik, doğalgaz ve altyapıda olağan hayatı etkileyecek bir hasar bulunmamaktadır.

Valiliğimiz koordinasyonunda olmak üzere belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Elbirliği ile vatandaşlarımızın sıkıntılarına çare olmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 2446 çadır kurulumunu yaptık, bu çadırlarda kullanmak üzere 3568 adet yatak, 9432 adet battaniye, 5600 adet ısıtıcı, 1128 koli gıda yardımı dağıtımı yaptık. Gaziantep, Kahramanmaraş, Ordu Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe belediyelerimiz ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün temini ile günde 10000 vatandaşa kumanya imkanı olacak. Dağıtım ağımızı kurduk inşallah bundan sonra hayatın olağan akışı ile hayatlarını devam edecekler. Kısa bir süre sonra bakanlarımızın da açıkladığı gibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapacağız. Bu yardımları bizlere ulaştıran başta TOBB olmak üzere tüm STK’lara, Kurumlara ve Vatandaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yapmış olduğu açıklamada, “Bizler Türkiye’nin sivil toplumu ile meslek ve iş dünyasını temsil eden; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak bugün buradayız.” ifadelerini kullandı. Kaybettiklerimizin acısı yüreğimizi yakmıştır. Milletimize geçmiş olsun diyor, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyoruz. İlk andan itibaren yurt dışından çok sayıda taziye mesajı aldık. Ülkemizin tüm kurumları ve vatandaşları, bu felakette bir dayanışma içinde oldu. Milletimiz, yaraların sarılması, acıların paylaşılması hususunda büyük hassasiyet gösterdi. Zaten millet olmanın gereği de budur. Dayanışmaya, duaya, itidale, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız" şeklinde konuştu.



Felaketlerin acısının ancak birlik ve beraberlik içinde azaltılabileceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Devletimizin, hükümetimizin ve bakanlıklarımızın depremin olduğu ilk andan itibaren ortaya koyduğu gayret ve hassasiyet teselli kaynağımız olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve üç bakanımız bizzat buraya gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay ve AFAD, UMKE, JÖAK, itfaiye ve STK’lar ilk andan itibaren buradadır” dedi.



“Deprem bölgesine 99 tır yardım yaptık. ”İlgili bakanlıkların da kendi alanlarında Elazığ ve Malatya ekonomisi için gerekli ilk tedbirleri aldıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu ülkenin esnafı, işçisi, işvereni, kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin koordinasyonunda tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. İşte Türkiye’nin her yerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, 99 tır dolusu yardım malzemesi oda ve borsalarımızın organizasyonu ile yola çıktı, buraya geldi. İnanıyoruz ki devletimiz de bölgedeki çiftçi, tüccar ve esnafımızın normal hayatlarına bir an evvel kavuşmaları için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bizler bütün teşkilatlarımızla yöre insanımızın yanındayız. Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Felaketlere teslim olmak, karamsarlığa boyun eğmek, bu büyük milletin fıtratına aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir. Çünkü biz hep birlikte Türkiye’yiz. Allah tekrarından ve beterinden saklasın. Rabbim her türlü felaket ve musibetten milletimizi ve Türkiye’yi korusun” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantı sonrası tüm katılımcılar ile ilimiz AFAD depoları gezilerek yardımların tek bir noktadan düzenli sevkleri hakkında bilgiler verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)