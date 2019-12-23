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23 Aralık 2019 Pazartesi 10:21

TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı ve Tüm İnşaat Malzemecileri Federasyonu ( TİMFED) 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Meclis toplantısında inşaat sektörünün kanayan yaraları ele alınırken genel kurulda ise yapılan oylama sonucu Genel Başkan Tahir Tellioğlu yeniden başkan seçildi. Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mustafa Duyar da federasyonun asil yönetimine seçildi.

TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı Yapıldı
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Federasyona canlılık gelmesi adına Tüm İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) Yönetim Kurulu Listesini yeniden belirledi. Yapılan Tüm İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) 7. Olağan Genel Kurulunda oylama sonucu Genel Başkan Tahir Tellioğlu yeniden başkanlığa seçilirken Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mustafa Duyar da federasyonun asil yönetimine seçildi. Duyar’ın asil yönetim kurulunda yer aldığı liste de şu isimler yer aldı; Yönetim Kurulu Asil; Tahir Tellioğlu, Alaattin çakır, Mustafa şahin, Cafer acar, Fehmi güney, Murat saraç Yakupoğlu, Ömer baki yazıcı, S.Musa Dilek, Yusuf Tekay, Mustafa Duyar , Erdal İpek, Aydın Orhan, Arif Küçük, Seyit Koca, Melih Tosun, Sebahattin Aydın, Murat Altıkat, Mustafa Kaya, Uygun Alkan, Cemal Ay, Recep Kütük, Faruk Mamik, Murat Bayrak, Osman Avcıl, Abdul Atılgan Sert, Mecit Aydın, Adem Bulut, Fatih Titiz, Fatih Güneş, Yusuf Şehitoğlu, Mustafa Andıç, Mustafa Küçüker, Mehmet Salım İlci, Cengiz Gökay, ÜsameErgezen, Onur Cengiz, İlker Kürüm, Alparslan Kılıç, Muhammet Mustafa Emeksiz, Özgür Gökdemir. Yönetim Kurulu Yedek; Murat Şahin, Kerim Vural, İmbat Muğlu, Serdar Akyüz, Hâşan Tahmin Karaosmanoğlu, Mücâhit Şentürk, Halil İlik, Murat Akbaş, Alper Alptekin, Ali Yıldız, Cemil Gündüz, Muhsin Şahin, Bilal Başer, Cengiz Ünver, İsmail Aktaş, Hasanöner, İsmail Karadeniz, Gencehan Tuncay, Ahmet Ergen, Mustafa Cenkcı, Sait Bölükbâşı, Mehmet Ayaz, İsmail Sert, Ramazan Burak Arpacı, Emre Yazıcı, Gürkan Üçüncü, Behzat Tellioğlu, Burhan Doğan, Şener Beşiröğlü, Mehmet Sarıoğlu, Hamza Soylu, Salih Yılmaz, Cengizbayar, Bülent Günal, Fatıh Bildik, Erdal Şenguller, Bahadır Meral, Mevlüt Suna, Hasan Kılıç Denetleme Kurulu Asil;Ferit Turan, Ercan Bilgin, Sezaimallı, Murat Akça, Selahattin Alemdar. Yedek; Gökhan Koçak, Osman Acar, Orhan Şahin, Fatih Mehmet Cansız, Cem Dereli.

"OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NE İNŞAAT SEKTÖRÜ BİRÇOK AÇIDAN HAZIR DEĞİL”

Öte yandan inşaat sektörünün sorunlarının masaya yatırıldığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısındagündem maddeleri olarak, 01.01.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan "Otopark Yönetmeliği”ne inşaat sektörünün birçok açıdan hazır olmadığından, en başta Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulmasına Dair Yönetmeliğin 02.12.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi ve yapı müteahhitlerinin belge alma zorunluluğu sebebiyle ilgili kurumlarda meydana gelen iş yoğunluğundan ve prosedürden kaynaklı tıkanma müteahhitlerimizi ve sektörü mağdur etmiştir. Bu sebeple: 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Otopark Yönetmeliği yürürlük tarihinin 6 ay ertelenmesi, bu mümkün olmuyorsa farklı çözüm yollarının bulunması ve taleplerin ilgili Bakanlığa bildirilmesi hususu, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulmasına Dair Yönetmelikte yer alan mali, teknik ve idari şartname çizelgesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun teknik şartnameler bölümünde yer alan teknik personel yeterliliği şartları aynı şekilde yapı müteahhitlerinden istenmektedir. Ancak; yapı müteahhitlerinin denetimleri 4708 Sayılı Yasa ile yapı denetim firmaları tarafından yapıldığından yeni yönetmelikte istenen ilgili teknik personel şartının veya 4708 Sayılı Yasa ile denetimin kaldırılması hususu, Mevcut Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması yönetmeliğinden daha ağır prosedürlerle işletilmeye çalışılan kentsel dönüşüm müteahhitlik uygulamalarının, deprem risk ülkesi olan ülkemizdeki 6 milyon çürük yapı stokunun deprem kapımızı çalmadan bir an önce dönüştürülmesi için tekrar düzenlenerek bu zorlamalı hükümlerin yanında; teşvik edici yeni hükümlerin getirilmesi hususu, inşaat yapı sınıf mali değer ortalaması çarpımı üzerinden SGK, yapı denetim oranlarının gerçeğinden yüksek çıkması, (örnek: 3A grubu sınıfındaki metrekare birim fiyatı 1.270.00 TL olan bir yapı, o sınıf ile o sınıfın alakasız grubu olan C, D sınıfları tutarlı rakamlarla çarpılarak hülleli bir şekilde sınıf atlatılarak 2 katma yani 2.485,00 TL'ye çıkartılarak toplam inşaat metrekare maliyeti haksız olarak yükseltilmiştir.) Yükseltilen rakamlar üzerinden sosyal güvenlik kurumu pirimi, yapı denetim ve diğer harçların alınması uygulamasının düzeltilmesi hususu, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat yapan müteahhitlerimizin yaptığı projelerde arsa sahibinden müteahhit payına düşen gayrimenkullerin (3. Şahıslara satışları hariç) müteahhitlere devirlerinde tapu harçlarından muaf tutulması hususu, yurt içinde daralan yapı müteahhitleri ve inşaat malzemeleri sanayicilerinin; yurt dışında sağlıklı bir şekilde iş yapabilmelerine ve kamu ile işbirliği yürütmelerine imkân tanıyan müşavirlik hizmeti verebilecek bir yapının oluşturulması hususu ile 02.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulmasına Dair Yönetmelik kapsamında uygulamada yapı müteahhitlerini zora sokacak gereksiz şartı birçok şartı tespit etmemiz ile birlikte, yönetmeliği en büyük eksikliği mesleki temsil örgütü ayağının TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi ile entegresinin sağlanması hususu görüşüldü. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da toplantıda sorunları yerinde dinleyip,ekonomide müteahhitlik sektörünün çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak şunları aktardı; “Türkiye’de sermaye birikimi haritamız, çiftçilikten esnaflığa, esnaflıktan tüccarlığa, daha sonrasında müteahhitliğe, müteahhitlikten sanayiye, turizm sektörüne geçiş şeklinde. Türkiye’de bir sermaye birikimi yaratılmak isteniyorsa müteahhitlik sektörü en önemli sektördür. Sanayicinin arkasında da bu sektör var, turizmde de bu sektör var. Genel eğilim bu şekilde. müteahhitlik sektörü istihdam deposu bir sektör, İşsizlik rakamları bu kadar yüksek çıkıyorsa bunun en önemli sebebi inşaat sektörünün durmasıdır. İnşaat sektörü hareketlense Türkiye’deki işsizlik rakamları otomatikman aşağı iner. Yaklaşık 250 tane sanayi kolunu da harekete geçirir. Bankaların faizleri düşürmesiyle sektörde biraz biraz hareketlenme başladı.” Ayrıca TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu da sektörde yaşanan sorunları dile getirdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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