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15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46

TOKİ Bölgesinde 50 Metre Genişliğinde Yeni Yol Açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı içerisinde önemli bir yere sahip olan ve Tecde-Fahri Kayahan Bulvarını, TOKİ yoluna bağlayacak bağlantı yolunu açma çalışmalarına tekrar başladı.

TOKİ Bölgesinde 50 Metre Genişliğinde Yeni Yol Açılıyor
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Malatya’nın güneyinde açılacak olan yol 2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların tekrar başladığı yolda incelemelerde bulundu. Geziye Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz ile Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi de katıldılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak, gelişimini hızlandıracak yol projelerini hiç beklemeden hayata geçirdikleri söyledi.

50 metre genişliğindeki yolun Malatya’nın güneyine nefes aldıracağını belirten Başkan Gürkan, “Bu yol projesinin bir an önce hayat geçmesi gerekiyordu. Biz sorunların çözümü için kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptık. Kısa vadeli planlarımızın içinde bu yolu bir an önce açma gerekliliği vardı. Önce TOKİ yolumuzun 1 kilometrelik bölümünü yaptık. 2 kilometre uzunluğunda 50 metre genişliğinde olan bu yolumuz, Tecde-Fahri Kayahan Bulvarını, TOKİ yoluna bağlayacak.” dedi.

Yolun tamamen açılmasıyla birlikte bölgedeki ana arterlerde trafik yükünün azalacağını belirten Başkan Gürkan, “Ulaşım rahatlayacak, araç sirkülasyonu azalacak. Bölge arazi şartları itibariyle zor bir bölge, 850 bin m3 üzerinde hafriyat çalışması yapılacak. Bölge TOKİ konutları ve kentsel dönüşüm evlerinin yapılmasıyla büyük bir yaşam merkezi haline geldi. Bu yollar tamamen bittiğinde bölgenin gelişimi de pozitif anlamda etkilenecek. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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