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24 Haziran 2019 Pazartesi 15:37

TOKİ Yolunda Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

Toki yolunu etaplar halinde yapan Büyükşehir Belediyesi 600 metrelik birinci etapta viraj düzeltmeleri, kısmi genişletme, dolgu ve kot düşürme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılan cadde de son olarak asfalt serimi yapılacak.

TOKİ Yolunda Çalışmalar Yoğun Bir Şekilde Sürüyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden, çalışmaların seyri hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’ın inceleme gezisine, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ile Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi katıldılar.

Yolun yapılan 600 metrelik bölümünün geçmişte birçok kazaya sebep olduğuna değinen Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan göreve gelir gelmez ilk kazmayı buraya vurdu. Özellikle genişletilen bölümde araçlar önceden bir birlerini göremiyordu. Sorun büyüktü. O sorunlarımız ortadan kaldırılıyor. Mahalle sakinleri ve kendi adıma Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi de yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. TOKİ yolunun 12 yıllık bir yol olduğunu belirten Muhtar Sevgi, “Yolumuzun ilk açıldığı andan itibaren sorun olan bölgeleri bir bir yapılıyor. Dik bir rampası vardı. Kötü bir viraja sahipti. Bölgede oturanlar yolun bu bölümünden şikâyetçiydi. Şimdi sorunlar ortadan kalkıyor. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımızın yolu açık olsun” dedi.

Başkan Gürkan: İnsan merkezli hizmet anlayışına her daim devam edeceğiz

Büyükşehir Belediyesinin kısa bir sürede yoğun bir tempoyla çalıştığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu yol uzun yıllar kangren olmuştu. Karagöz’den gelen yolla birlikte keskin virajlara sahip ölüm yoluydu. Konforlu ve güvenli bir yol haline gelmesi için başladığımız rehabilite çalışmalarının büyük bölümünü tamamladık. Keskin virajı 20 metre içeriye girerek ortadan kaldırdık. Bazı bölümlerde kot farkı düşürmeleri oldu. Bazı bölümlerde ise dolgu çalışmaları yapıldı. Zemin güçlendirmeleri yaptık. Biz belediyecilik anlayışının tüm herkesi kucaklayacağı bir format içinde olması anlayışını benimsiyoruz. Hep bu şekilde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İnsan merkezli hizmet anlayışına her daim devam edeceğiz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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