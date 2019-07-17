Trafik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Aydın Barış, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Özer katıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi, “Önce Yaya” uygulaması, yaya önceliği/güvenliği ile yaşam tünellerinin yaygınlaştırılması konularının görüşüldüğü 2019 Yılı İlk Altı Aylık Trafik Değerlendirme toplantısında; trafik denetimlerinin arttırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, trafik kazaları ve can kayıplarına neden olan “seyir halinde cep telefonuyla görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme- makas atma ile hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin arttırılması, yoğunluğun fazla olduğu şehirlerarası denetim noktalarında “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla “Yaşam Tünelinin” oluşturulması kararları alındı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)