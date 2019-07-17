Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner689

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:52

Trafik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında 2019 Yılı İlk Altı Aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Trafik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Aydın Barış, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Özer katıldı.

Trafik kazalarının önlenmesi, “Önce Yaya” uygulaması, yaya önceliği/güvenliği ile yaşam tünellerinin yaygınlaştırılması konularının görüşüldüğü 2019 Yılı İlk Altı Aylık Trafik Değerlendirme toplantısında; trafik denetimlerinin arttırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, trafik kazaları ve can kayıplarına neden olan “seyir halinde cep telefonuyla görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme- makas atma ile hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin arttırılması, yoğunluğun fazla olduğu şehirlerarası denetim noktalarında “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla “Yaşam Tünelinin” oluşturulması kararları alındı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık’tan demokrasi şehitlerinin ailelerine ve gazisine ziyaret Çalık’tan demokrasi şehitlerinin ailelerine ve...
Onbinler Kortej Yürüyüşünde Bir Araya Geldi Onbinler Kortej Yürüyüşünde Bir Araya Geldi
Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz Paneli Düzenlendi Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz...
MTÜ Öğrencileri Şehit Halisdemir’in mezarını ve ailesini ziyaret ettiler MTÜ Öğrencileri Şehit Halisdemir’in mezarını...
RAI 3’de Yayınlanmak Üzere Malatya Belgeseli Çekildi RAI 3’de Yayınlanmak Üzere Malatya Belgeseli Çekildi
Başkan Gürkan, ‘‘Türkiye Bölünemez Parçalanamaz Yok Edilemez’’ Başkan Gürkan, ‘‘Türkiye Bölünemez Parçalanamaz...
Yukarı Çık
banner688

Çalık’tan demokrasi şehitlerinin ailelerine...
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin aileleri ile gazisine ziyarette...

Haberi Oku