Trafik Parkı Özel Çocuklarla Şenlendi

Artı bir kromozomla normal bireylerden farklı olan down sendromlu özel çocuklar, Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti. Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği üyesi özel çocuklar, trafik parkuru eğitimi aldıktan sonra eğitmenler eşliğinde araçlara binerek, trafik kurallarını öğrendiler.

Özel çocuklar eğitimler sayesinde trafik korkularını bir anlamda yenerken, aynı zamanda keyifli vakit geçirdi. Dört duvar arasında sıkılan çocuklar bu etkinlik sayesinde farklı bir gün geçirmiş oldu.

Down sendromlu özel çocukların eğitimine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de eşlik etti. Çocukların eğitimine katılan Başkan Güder, çocuklarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Burada açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyeciliğinin sorumluluğu kapsamında özellikle ilimizde, ilçemizde bulunan özel çocuklarla ilgilenmek, oların koşullarını iyileştirmek, ailelerini rahatlatmak adına da çalışmalar yürütüyoruz. Bu özel çocuklar dört duvar arasında evde uzun zaman kalınca hem kendilerine hem ailelerine sıkıntı yaşatıyorlar. Bizde bu sıkıntıları giderme adına, Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hayata geçirmiştik. Bu bireylere yardımcı olma hususunda üzerimize düşen görevi yerine kısmen getirmiştik. Bugün de Belediyemizdeki arkadaşlarımız özel, down sendromlu, çocuklarımızı trafik parkımıza getirerek, en azından farklı bir ortam hazırlayarak onları mutlu etme adına bir çalışma yapmışlar. Özel çocuklarımız ve onların aileleri ile görüşüyoruz. Hem çocuklarımız hem ailelerimiz bu durumdan çok memnunlar. Bu çocuklarımıza daha fazla zaman ayırıp daha fazla etkinliğin içerisinde, bunların zamanlarını kendilerince iyi kullanabilmeleri adına çalışmalar yapmamız lazım. Trafik parkımızda yapacağımız çalışmalar neticesinde alanı daha genişletip daha farklı fonksiyonları da ilave ettirerek bu çocuklarımıza faydalı olabilmek için çaba gayret sarf ediyoruz. gelmeyen özel çocuklarımızın duaları, annelerin dualarını, bizim yarınlarımızı daha sağlıklı bir şekilde oluşturma adına talep ediyoruz, istiyoruz.” dedi.

Down Sendromlu çocukların davet edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Dernek Başkanı Nursel Vardı ise, “Benimde özel bir çocuğum var. Bizim çocuklarımızın da normal bireyler gibi buraya davet edilmesi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çocuklarımızın da bu alandan yararlanmasını sağlaması bizleri duygulandırdı. Çünkü bizim çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Eğitim verildiği zaman her şeyi anlıyorlar. Belki de biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bizim amacımız, bazı çocuklarımız korkuyor, ikinci kez geldiğimizde çocukların korkularını yendiğini göreceksiniz. Biz aileler bu tür alanlara çok fazla sokmuyoruz. Biz çocuklarımıza her eğitimi verdik ve çok olumlu gelişmeler kat etti çocuklarımız. Battalgazi Belediyesinin çok anlamlı ve çok yararlı olduğunu düşündüğümüz katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızı daha sık bu eğitimlere getirerek, normal yaşantılarındaki arabalara karşı, ışıklara karşı olan duyarlılıklarını ve korkularını gidermiş olacağız.” İfadelerini kullandı.

Çocuklar Başkan Güder ile fotoğraf da çektirirken, özel çocuklara Türk bayrağı ve boyama kitabı da hediye edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)