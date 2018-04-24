TSYD’den TSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilciliği, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Oğuzhan Sadıkoğlu ve TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, TSYD Malatya Temsilciliğinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Malatya’nın tanıtılması konusunda yapılacak her çalışmayı destekleyeceğiz. Yeni Malatyaspor’un süper ligde olması Malaya için büyük bir kazanımdır. Malatya’nın tanıtılması için önemli bir fırsattır. Malatya’da final maçlarının oynanması, Milli maçların Malatya’ya alınması, uluslar arası müsabakalara Malatya’nın ev sahipliği yapması bizi mutlu eder” şeklinde konuştu.

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ise TSO seçimleriyle genç ve dinamik bir ekibin işbaşına geldiğini belirterek “Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarımızda hep yanımızda oldu. Milli maç ve uluslararası organizasyonların Malatya’ya alınması konusunda birlikte çalışacağız” diye konuştu.

TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’da sportif faaliyetlerle Malatya’yı tanıtmak için çalışacaklarını söyledi.

İHA