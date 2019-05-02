Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle proje okulu olarak kabul edilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, TUBİTAK tarafından öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanması amaç edilen “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açılışı gerçekleşti.

Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mesut Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç “TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada genç kardeşlerimizin yaptıkları bilimsel çalışmalar birbiriyle yarışıyor. Geleceğin anahtarı olan gençlerimize güvenildiği takdirde neler yapabilecekleri ortada, gençlerimize imkân sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Demez ise “Burada gençlerin yaptıkları bilimsel çalışmaları görmek bizim için son derece memnuniyet verici. Geçlerimiz kendilerine güvensinler, kendilerine güvendikçe yapamayacakları iş yoktur. Öğretmenlerimiz gençlerimizin yanında durması ile bu gençler Türkiye’nin önünü açacaklardır.” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi ve İnönü Üniversitesi Teknokent Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ise yaptığı açıklamada “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç girişimcilerin sonuna kadar yanındayız. Genç kardeşlerimizin yapmış olduğu çok ilgi çekici çalışmalar var. Sulama sisteminde verimliliğin arttırılması projesi gibi, ışıklı yol yönlendirmesi gibi ve daha fazlası bu projelere verilecek desteklerle verimlilik artacağı gibi gençlerimize bir özgüven gelecektir.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)