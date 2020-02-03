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03 Şubat 2020 Pazartesi 21:57

Tüfenkci, “MASKİ Başarılı Bir Sınav Verdi”

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’ı ziyaret ederek, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Tüfenkci, 'MASKİ Başarılı Bir Sınav Verdi”
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MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş: “Sizin teşrifinizle moral bulduk. 24 Ocak 2020’de yaşadığımız deprem ilimizde ciddi bir kriz yaşattı. Siyasilerimizin, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın organizesinde güzel işler yaptık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bizler de hemşerilerimize stratejik hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Deprem anında bulanan suların deşarj edilmesi, arızaların yapılması, yıkılan yerlerin sularının kesilmesi gibi ciddi bir iş organizasyonu yaptık. Bundan sonraki süreçte de deprem bölgesinde yaşanan sorunlarla ilgili bize düşen görevleri yerine getireceğiz.” dedi.

Tüfenkci: Deprem anında ve sonrasında MASKİ’nin özverili çalışmalarına şahit olduk

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “24 Ocak’ta Elâzığ ve Malatya’yı etkileyen 6.8 şiddetinde ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremin etkileri başta Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt olmak üzere bütün Malatya’da hissedildi. Bütün kamu kuruluşlarımız elinden geleni fazlasıyla yaptılar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve saha ekipleri ilk günden itibaren olay mahallindelerdi. Enkaz kaldırma çalışmaları, bölgeye yemek hizmetlerinin verilmesi gibi çalışmaları takdire şayandır. Ama burada MASKİ’mize özel bir parantez açmak istiyoruz. Gittiğimiz her yerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini gördük. Deprem anında hatların işler tutulması, kesilen suların müdahale edilerek akar hale getirilmesi, yıkılacak ve ağır hasarlı binaların su bağlantıların kesilmesi konusunda MASKİ’nin özverili çalışmalar sergilediğine şahit olduk.

Genel Müdürümüzün şahsında bütün MASKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. MASKİ’miz bir sınavı daha başarıyla verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerimiz olmak üzere Malatya merkezde daha güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bizlerde elimizden gelen desteği sağlayacağız. MASKİ’nin görevini en iyi şekilde yapması bütün Malatyalıları yakından ilgilendiriyor. Genel Müdürümüz ve ekibi de gece gündüz demeden bunun planlamasını yapıyor. Ben tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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