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09 Ocak 2020 Perşembe 15:01

Tüfenkci'nin Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı yayınladı.

Tüfenkci'nin Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajıdır;

“Basın yayın kuruluşları ve gazeteciler, demokratik toplumlarda en temel ihtiyaçlardan biri olan halkın haber alma ihtiyacını karşılamakta ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir görevi yerine getirmektedir.

Doğru, tarafsız, objektif, ilkeli ve basın meslek kurallarına uygun yapılan bir gazetecilik, toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki ilkeli bir gazetecilik; bilgilendirme ve haberdar etme konusundaki basın gücünü, farklı amaçlarla kullanmamayı, hak ve özgürlüklere saygılı olmayı ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutmayı gerektirir. Türk basını ulusal ve yerelde geçmişten günümüze kadar çok önemli bir gelişme göstererek sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir.

Çoksesliliğin en güzel örneklerini oluşturan yerel basın ise ulusal basının tamamlayıcısı olarak bulunduğu bölgenin sesinin duyurulması, oradaki vatandaşların sorunlarının dile getirilmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Bir bölgenin yerel basını ne kadar güçlü ise o bölgenin sesi o kadar gür çıkar.

Bu vesileyle, gece gündüz demeden gazetecilik mesleğini en iyi şekilde icra etme gayreti içinde, gündeme taşıdığınız konularla Malatya’mızın gözü, kulağı ve sesi olan siz değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden değerli basın çalışanlarını ise rahmetle anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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