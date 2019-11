Tüfenkçi Pütürge İlçesinde Temel Atma Törenine Katıldı

Törende ilk olarak konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "İstanbul’da daha çok Pütürgeli hemşerilerimizle karşılaştık ve onlarla aralarındaki dayanışmayı birliği ,sivil toplum örgütlenmesini, dernekleşmeyi gördük. Bu bizleri mutlu etti .Ama bugün bir şey daha mutlu etti. Malatya ile irtibatınızı koparmamışsınız, hemşerilerimizle irtibatınızı koparmamışsınız. Hele gençlerin memleketleri ile hemşerileri ile irtibatlarını koparmaması beni mutlu etti. Gençlerimize hoşgeldiniz diyorum. Bu tesisin özellikle Bakımlı'mıza, Pütürge'ye ve bizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."dedi.



Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Tüfenkci de, "Emeği geçenlere teşekküre diyorum. Doğduğu yerleri unutmayan kadirşinas bir hemşeri grubuyla beraber olmak gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Sizler ve bu topraklar, her zaman duruşunuzla inancınızla ülkeye bağlığınızla bizleri gururlandırdı ve gururlandırmaya da devam ediyor."diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi gerçekten her alanda değiştirdik ve dönüştürdük. Tarihi başarılara imza attık. Ama bir şeyi dönüştüremedik. Ana muhalefet her zaman olduğu gibi, yine dedikodular üzerinden siyaset yapıyor, algılar üzerinden siyaset yapıyor. Çünkü gerçekleştirdikleri bir şey yok. Birileri ortaya bir yalan atıyor. Kendi muhalefetlerini önleme adına, Cumhurbaşkanımız falanla görüştü filanla görüştü.. Ama baktığınız zaman ne görüştükleri ne görüştüğünü iddia ettikleri doğru oluyor.



Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Eğer samimi isen ben cumhurbaşkanlığından ispatlarsan fedakârlık yapmaya istifa etmeye hazırım. Eğer sen de buna inanıyorsan ve gerçek diyorsan, sende Genel Başkanlığından istifa et' diyor. Muhalefet liderinin maalesef ne yüzü kızarıyor ne de özür diliyor."



Bakımlı'ya yaptırılan Kültür Evi'nin önemine de değinen Tüfenkci, "Değerli arkadaşlar, burada iş adamlarımız var. Para biriktirerek tarihe miras bırakılmıyor. Tarihe miras bırakmak istiyorsak eser bırakmak lazım. Bugün arkadaşlarımız Bakımlı Köyünde eser bırakıyorlar. Her birinden Allah razı olsun.



Malatya’nın her yerinde Allah'a hamdolsun izlerimiz var. Biz Pütürge'yi geliştirmek adına yaptıklarımızı bir bir saya biliriz. A çok vaktinizi almak istemiyorum. Şiro Çayı'nı, Kubbe Dağı'nı, yolları sayabiliriz. Sizler destek vermeye devam ettikçe, biz Allah’ın izniyle biz hem ekonomiyi kalkındıracağız ama aynı zamanda Türkiye’nin bütünlüğünü Türkiye’nin topraklarında gözü olanlarda gerekli dersi vereceğiz. Yeter ki birliğimiz beraberliğimiz bozulmasın." diye konuştu.



Daha sonra Kültür Evi'nin temeli atıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)