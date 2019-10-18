Tüfenkci’den, Malatya Ticaret Borsası’na Ziyaret

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Malatya için kayısıda lisanslı deponun önemli olduğunu hep söylüyorduk. Türkiye’de lisanslı deponun yaygınlaşması için atmış olduğumuz adımlarla lisanslı deponun neredeyse 4 katı arttığını da biliyoruz. Malatya'da iki yıl öncesinde hem finansmanı hem de fizibilitesi yapılmasına rağmen gerekli adımlar atılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde hem sözleşmesi hem teslimi hem de inşaatı başladı. Gerçekten hızlı bir şekilde inşaatı ilerliyor” dedi.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, daha sonra Özcan ve Malatya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ile birlikte Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde yapım çalışmaları devam eden lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na değinerek, “Türkiye kendi güvenliğini sağlama adına Suriye'de Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiriyordu. Özellikle Fırat'ın doğusunda ülkemize yönelik terör örgütleri PYD-PKK tehlikesini ortadan kaldırmak adına giriştiğimiz harekat, sahada ne kadar güçlü olursan masada o kadar güçlü olursun tezini bir kez daha ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan dik duruş ve sahadaki başarı masada da bir başarıyı getirdi. Türkiye olarak kimsenin toprağında gözümüz yoktu. Oradaki terör unsurlarının yok edilmesi noktasında gayret ediyorduk. 5 günlük müsaade de taleplerimiz karşılanırsa, ülke olarak bizlerde sahada istediğimizi almış olacağız. Amacımız; Türkiye'nin sınırlarını güvenlik altına almak. Başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorduk. Orada terör unsurlarının olmaması gerekiyor. Çünkü oradan atılan bir hava topu direk bizim sivillerimize, çocuklarımıza isabet ediyordu. Netice itibariyle inşallah belirlenen mutabakat çerçevesinde gereken yapılır Türkiye yolunu devam eder” ifadelerini kullandı.

Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde yapım çalışmaları devam eden lisanslı depoculuk projesine de değinen Tüfenkci, “Malatya için kayısıda lisanslı deponun önemli olduğunu hep söylüyorduk. Türkiye’de lisanslı deponun yaygınlaşması için atmış olduğumuz adımlarla lisanslı deponun neredeyse dört katı arttığını da biliyoruz. Malatya'da iki yıl öncesinde hem finansmanı hem de fizibilitesi yapılmasına rağmen gerekli adımlar atılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde hem sözleşmesi hem de teslimi yapıldı ve inşaatı başladı. Gerçekten hızlı bir şekilde inşaatı ilerliyor. İki yıl önce belirlenen 18 milyonun yetmediğini görülünce ek finansman ihtiyacı oldu. Bunu bir şekilde halledip lisanslı deponun Malatya için önemini yaşayarak görmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, lisanslı depoculuğun kayısı adına büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayısının sorunu sadece lisanslı depo yapmakla bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu işin bir parçası. Bunu bütüncül bir açısından ihracat ayağından tutun da birlik oluşturma noktasındaki çalışmalara kadar hepsinin neticelenmesi lazım. Kayısı Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Ürünleri arasında yer alıyor. Fakat biz bu coğrafi işareti yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Bu noktada atacağımız çok adımlar var. Bu adımları geciktirdiğimizi görüyorum. Bunu hızlandırmamız, bu noktada yerelin birleşerek, bizlerinde desteğiyle bu noktada gayret göstermek lazım. Kükürt sorunuyla ilgili belli bir mesafe alacağız. Yakında toplanacak olan Tarım Şurası’nda yeni destekleme kriterleri belirlenecek. Oradaki ön çalışmaya baktığımızda çay, fındık, incir var ama kayısı desteklenmesi gereken stratejik ürünler arasında yok. Bununla ilgili bakanımız ve bakan yardımcımızla görüştük. Malatya kayısısının da desteklenmesi gereken stratejik ürünler kapsamına aldırmamız lazım. İnşallah aldıracağız. Çünkü fındığın, zeytinin olduğu 17 desteklenmesi gereken stratejik ürünler belirlenmiş bu kriterlerin tamamına kayısı da uyuyor.”

Malatya’nın sadece tarım değil hayvancılık noktasında da ciddi gayretler göstermesi gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Tüfenkci, “Malatya sadece tarım ürünleri kayısıyla sınırlı olamaması lazım. Hayvancılık noktasında ciddi anlamda gayret göstermemiz lazım. Hayvancılık Organize Sanayisini 2-3 senedir hem mevzuatını hem de çalışmalarımızı yapmamıza rağmen bu nokta da özellikle bir takım küçük takılmalardan dolayı uzadığının farkındayız. Bununla ilgili hem oradaki arkadaşların hızlanması hem de Tarım Bakanlığı noktasında takip edip, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi lazım. Çünkü bir iş uzadıkça anlamını yitiriyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Hayvancılık OSB'nin kurulması hayvancılığın sorunlarını çözmez. Tarım Bakanlığı nezdinde çalışmaların sahaya verimli bir şekilde yansıyacağını biliyoruz. Bu noktada paydaşlarla bir çalışma yapıp Malatya'nın hayvancılık stratejisini ortaya koyup bunu adım adım hep beraber takip etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise “Özellikle kuru kayısı lisanslı depoculuk ile ilgili üreticimizin büyük bir özlemle beklemiş olduğu projede gerek finansman desteğini çözmede gerekse bürokraside süreci uzatan sıkıntıları aşma konusunda bize çok ciddi katkıları ve destekleri olan sayın bakanımıza teşekkürlerimizi sunarız. İlerleyen dönemlerde lisanslı depoculuk, üreticinin kullanabileceği devletimizin vermiş olduğu bütün imkânlardan faydalanabileceği özellikle kuru kayısıda çok önemli bir aktör olarak hizmet verecektir. Önümüzde ki süreçte üreticinin daha mutlu olduğu kayısının değerinin daha da arttığı bir dönem yaşanacaktır. Sayın bakanımız özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin biliyorsunuz bir dönem geçtiğimiz aylarda kuru üzüm ile fiyat istikrasızlığından dolayı müdahale gerçekleştirildi. Bunun akabinde kuru incirde bir fiyat istikrasızlığından kaynaklı bir müdahale gerçekleştirdiler. Şimdi özellikle kayısısı da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaların arz talep dengesinin zor durumda kaldığı sıkıntıya girdiği ürün maliyetlerinin geldiği dönemeler yaşıyoruz. Üzüm ve incir de olduğu gibi mutlaka Toprak Mahsulleri Ofisi’nin önemli aktör olarak kuru kayısıya da müdahale etme dönemlerinde müdahale etmesini bu konuda da sizin mutlaka ilgili göstereceğinizi ve yardımcı olacağınızı düşünüyoruz. Malatya kamuoyunda üreticilerimiz ciddi anlamda bir beklenti içinde” diye konuştu.

Türkiye çok önemli stratejik bir süreç yaşandığını kaydeden Özcan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz ay yaklaşık 11 bin 350 ton ihracat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki kuru meyvede bizim müdahillerimiz ve süre ile ilgili sıkıntılarımız olduğu için Ağustos ayı biraz zayıf geçti. Bundan sonra inşallah hedeflemiş olduğumuz 110 bin ton ihracat rakamına ulaşacağız. Yine sizin yardımlarınıza ve ihtiyacımız var.

Özcan, “Geçtiğimiz yıldan bu yana üretici maliyetleri yüzde 40 oranında arttı. Burada biliyorsunuz Et ve Süt Kurumu bir kesim yapıyor ancak rakamlar yetersiz kalmaktadır. Bu konuda da desteğinize ihtiyacımız var. Et Süt Kurumu’nun haftalık kesim sayısının en az 200-300’ e çıkarmasını talep ediyoruz. Hububatla ilgili üreticilerimizin sorunları var. Burada bütün meslek guruplarından özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi’nden tüccarlarımızın da ürün satın alma imkânının sağlanması konusunda bir talepleri var. Bu yıl çok şükür Toprak Mahsulleri Ofisi özellikle üreticilerimizden hayvancılıkla uğraşan, canlı hayvan üretimi yapan üreticilerin ürününü temin etme konusunda çalışmasıyla artık ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi’nden direk alabilecekler. Adıyaman’a gitmek yerine artık direk gemilerden ithal edildikten sonra buraya intikal edecek buradan dağıtımı gerçekleştirebilecek bu çok önemli.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)