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15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42

Tüfenkci’nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi VE Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla mesaj yayınladı.

Tüfenkci'nin 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi VE Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı;

15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz, kendi parasıyla alınmış tankı tüfeği kendisine doğrultan, kendi meclisini bombalayan tarihte görülmemiş bir ihanet şebekesinin hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır.

O gece Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve çağrısıyla meydanlara inerek ezanların ve selaların eşliğinde yüreklerini uçakların, tankların ve mermilerin önüne koyan milletimiz, yeni bir destana imza atmıştır. Bağımsızlığı karakteri olan, vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçıları olarak milletimiz, gösterdiği topyekun direnişle o karanlık geceyi aydınlığa çevirmiştir. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki; şerefli milletimizi sindirmeyi, itibarını zedelemeyi hedefleyenler geçmişte olduğu gibi bugün de hüsrana uğramaya mahkumdur.

Üzerinden yüzyıllar geçse de 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. O gece milletimizin yazdığı şanlı direniş, muhteşem tarihimizin görkemli örnekleri arasındaki yerini alarak kuşaktan kuşağa anlatılacaktır. Bu ülke için şehit düşen kahramanlarımız yüreklerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Onların ve diğer tüm şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı korumak, daha da güçlendirmek için kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemizin güçlenmesini istemeyerek türlü engeller çıkarmaya çalışanlara, felaket senaryoları yazanlara inat birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getireceğiz.

Bu vesileyle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyor; istiklali, istikbali ve demokrasi uğruna mücadelesinde şehit olan güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, canı pahasına darbecilerin karşısında duran tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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