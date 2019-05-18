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18 Mayıs 2019 Cumartesi 23:42

Tüfenkci’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı.

Tüfenkci'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı;

"100 yıl önce Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi tüm yurda yayılmış; genç, yaşlı, kadın, erkek topyekün başlatılan mücadele bir milletin yeniden doğuşunu sağlamıştır. Düşman işgali altındaki yurdu kurtarmak için zafere giden yol milletin azim ve inancıyla kat edilmiştir. Milletimiz esarete karşı tüm varlığıyla direnmiş ve tüm dünyaya örnek olan bir mücadeleye imza atmıştır. 

19 Mayıs, tarihinden aldığı güçle geleceği omuzlarında taşıyan bir gençliğin ifadesidir. Gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecek kaygısı gütmeyeceğini biliyoruz. AK Parti olarak öz güveni yüksek, nitelikli, donanımlı, milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin önünü açmak, onları hayata ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bugüne kadar birçok reformu hayata geçirdik. Siyasetten devlet yönetimine, hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olan gençlerimizin çalışarak, üreterek ülkemizi daha ileriye götüreceğine gönülden inanıyorum. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize gençlerimizin başarılarıyla ulaşacak, güçlü ve müreffeh ülkeler arasındaki yerimizi gençlerimizle alacağız.  

Bu düşüncelerle, 100’üncü yıl dönümünde gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle, şükranla anıyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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