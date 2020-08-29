Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

"Kurtuluş Savaşımızı tarihte benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yıl dönümünün heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Sonuçları ile tarihe yön veren ve bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, hepimiz için iftihar vesilesidir.



Türk Milleti, bağımsızlıktan vazgeçmeyeceğini bu zaferle kanıtlamış; her alanda azim ve kararlılığın zaferle sonuçlanacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Tarihimizi süsleyen şanlı zaferlerimiz, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğinin, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağının ispatıdır.



Ecdadımızın tüm dünyada benzeri görülmemiş fedakarlıklarla koruduğu vatanımızı, aynı gurur ve şanla geleceğe taşımak, her alanda büyütmek ve güçlendirmek en asli görevimizdir. Tarihimizden aldığımız güç, çalışma azmimizle birleştiğinde milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Bu bilinçle ülkemizin menfaati ve geleceği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.



Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu emsalsiz zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle yad ediyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)