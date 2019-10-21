TÜRK BÜRO SEN Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay’dan Teşekkür

Türk Büro Sen Genel Başkanının bir yakınına oğlundan alınan karaciğer nakledildi. Başta Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren TÖTF Karaciğer Nakli Enstitüsü yaptığı başarılı ameliyatlarla hastalara umut ışığı, insanlarımıza güven veriyor.

8 Ekim Salı günü TÖTF hastanesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Dr. Kemal Barış Sarıcı tarafından 12 saatte gerçekleştirilen karaciğer nakil operasyonu başarılı bir şekilde geçti.

Yapılan başarılı operasyonlarla bölgeye ve sağlık sektörüne farkındalık katan TÖTF hastanesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ne bir teşekkürde Türkiye’de İlkeli ve kitlesel sendikacılığın adresi Türk Büro Sen’de (TBS) Genel Başkan yardımcılığı yapan Nebi Yay’dan geldi.

Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay Malatya Basınına yaptığı açıklamada, “Malatya TÖTF hastanesi karaciğer Nakli bölümünde hastamıza karaciğer nakli yapılmıştır. Dr. Kemal Barış Sarıcı tarafından hastamıza oğlundan alınan karaciğer, Prof. Dr. Sezai Yılmaz tarafından 12 saatlik bir ameliyatla nakledilmiştir. Başarılı geçen ameliyat için Sayın hocalarımıza ve kıymetli ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hastamıza göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Çoğu hastane yer yetersizliğinden dolayı hastamızı kabul edemezken, bizlere kucak açan TÖTF hastanesi sayesinde hastamız sağlığına kavuştu” dedi.

TBS Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay konuşmasına, “Bir kez daha Sayın Hocalarımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a ve Dr. Kemal Barış Sarıcı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yapılan bu hizmetlerin yanı sıra Malatya dışından gelen hastaların yakınları da unutulmamış. Hastane bahçesine yapılan 2 tane yedi katlı konukevi de insanları barındırıyor. Konukevlerinin biri Malatya Belediyesi tarafından bir tanesi de Malatyalı hayırsever işadamlarınca ortaklaşa yapılmış. Burada kalan hasta yakınlarına sabah kahvaltı akşam sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Buraya kalan misafirlerden ilk gün 40 TL, takip eden günler için ise 20 TL alınıyor. Bu konukevleri için emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum” diye devam etti.

TBS Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, “Sayın Hocalarımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Dr. Kemal Barış Sarıcı’yla birlikte değerli ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Bu merkezlerin çoğalması ve konukevlerinin özellikle büyükşehirler olmak üzere yaygınlaşmasını diliyorum. Sayın hocalarımız ve hayırseverler vatandaşlarımız iyi ki varsınız” diyerek duygularını dile getirdi.

Bizde Malatya Basını olarak İlkeli Sendikacılığın adresi Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nebi Yay’a teşekkür ediyoruz.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)