Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Kızılay’ın sürdürdüğü yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak değerlendirmelerde bulunduğu Dr. İbrahim Altan ile beraberindeki Kızılay yetkililerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Baruş, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Baruş, Kızılay Malatya Şubesi’nin sürdürdüğü farkındalık etkinlikleriyle de örnek çalışmalara imza attığını ifade etti.

Dr. İbrahim Altan, ilgisi ve misafirperverliği ile Kızılay’ın ilimizdeki faaliyetlerine desteği dolayısıyla Vali Baruş’a teşekkür ederek “Kızılay Arşivi Belgelerinde Afetler” isimli kitabı takdim etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)