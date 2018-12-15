Türk Ocağı’nın Konuğu Hasan Meşeli Oldu

Türk Ocağı Başkanı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Günata, ‘‘Ortadoğu coğrafyasında ve özellikle güney sınırlarımızda emperyalizm hızla mezhep ve etnik temelli çatışma alanları oluşturup kardeşi kardeşe kırdırırken benzer demografik özelliklere sahip olan Türkiye’mizde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. 106 yıldır siyasi arenanın dışında bulunarak, Türkiye’ye fikir ve düşünceleri ile yön verme gayreti içerisinde olan Türk Ocakları bu bayrağın altında yaşayan herkesi ve her fikri dışlamadan korumak ve değer vermek gereğine inanmaktadır. Etnik ve mezhebi farklılıklarımız bizler için ayrılık vesilesi olmamalıdır. Bizi bu ayrılığa sevk etmek için çok uğraştılar. Ama hamdolsun ki geriye dönüp baktığımızda bizleri ayrıştıramadıklarını görüyoruz. Bu topraklar hem Türk’tür hem Müslüman’dır. Az sayıda organize olmuş topluluklar kendilerinden çok daha fazla olan dağınık toplulukları rahatlıkla alt edebilirler. Dolayısı ile bizi bekleyen tehditlerin farkında olarak, birlik ve beraberliğimizin bozulmasına izin vermeden ülkemizi aydınlık yarınlara çıkarabilmek için elbirliği ile çalışmalıyız. İşte bu amaçla Malatya Türk Ocağı olarak Malatya’mızın “Akil Adamı” Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli’yi misafir ediyoruz.” dedi.

Milli Birlik ve Beraberlik başlıklı konuşmasını gerçekleştiren Meşeli özetle şunları söyledi:“Toplumları sıkıntılardan, belalardan, tufanlardan koruyan bir gemi vardır. Adı: SEVGİ. Sevgi denen kurum insanları bir arada tutar, kalplerini birbirlerine ısındırır. Sevgisiz aile, sevgisiz toplum, sevgisiz devlet olamaz. 1071’de Malazgirt’te, 1299’da Osmanlı kurulurken, Haçlı seferlerinde, Mohaç’ta, İstanbul’un fethinde, Varna’da, Yemen’de, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kore’de, Kıbrıs’ta, Fetö’ye karşı hep birlikte bu toprakları ve birbirimiz sevdiğimiz için kan döktük. Türk’ü Kürt’e, Alevi’yi Sünni’ye düşürmek için çok çalıştılar. Hatırlıyoruz caddeler, mahalleler, şehirler ayrılmıştı. Ama başaramadılar. Hristiyanların mezarlıkları ayrıdır. Ortodoksu başkasının mezarına gömemezsin. Protestanın mezarı ayrıdır. Bizim Allah’ımız, peygamberimiz, dinimiz bir. Alevinin Sünni’nin mezarı bir, Türk’ün Kürt’ün mezarı bir. Tarihte yaşanmış bunca acı varken, sınırlarımız ötesinde kardeş kardeşe kırdırılırken hiç ders almayacak mıyız? Birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Peki neyi paylaşamıyoruz biz? Nereye oy veriyorsun beni ilgilendirmiyor. Bir tane oyumuz var gidip istediğin partiye ver. Vatan benim için önemli, bayrak önemli benim için.” dedi.

Program sonunda Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, “Hacı Bektaşı Veli’den, Yunus Emre’den ve Mevlana’dan deyişlerle süslediği bu güzel sunumu için Malatya’mız için çok önemli bir değer olan Hasan Meşeli’ye için en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. “ dedi.

Program sonunda Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, günün anısına Hasan Meşeli’ye bir plaket takdim etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)