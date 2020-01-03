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03 Ocak 2020 Cuma 14:52

Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Asan MTÜ’de konferans verecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) düzenlenecek olan Kariyer ve Marka Sohbetlerine Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan katılacak.

Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Asan MTÜ'de konferans verecek
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MTÜ’den verilen bilgiye göre; Kariyer ve Marka Sohbetlerine Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan katılarak, “ AR-GE ve Yenilik Ekosisteminin Fikri Mülkiyet Odaklı Dönüşümünde Üniversitelerin Rolü” konulu konferans verecek.

Prof. Dr. Asan’ın konferansı 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00’de Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Tarım Yerleşkesi’nde başlayacak.

MTÜ’nün etkinliklerine daha önce de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 22 Mart 2019 tarihinde, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise 23 Ekim 2019 tarihinde katılmıştı.

-ASELSAN konferansı sonrası tanıtım ziyareti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 23 Ekim 2019 tarihindeki “Malatya Sanayisi ASELSAN’la Buluşuyor” adlı etkinliğinde ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün Malatya Sanayicisi ile MTÜ konferans salonunda bir araya gelmişti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin sanayicilerin ASELSAN’a ürün tedarikçisi olması yönünde Malatya TSO ile başlattığı çalışma sonucunda Malatya’dan 27 firma ile 15 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da ASELSAN’nın tesislerine bilgilendirme ziyareti gerçekleştirilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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