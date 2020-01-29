Türkiye Belediyeler Birliği Yönetimi Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilçe gezilerine eşlik etmesi nedeniyle katılamadığı ziyaretlerde ev sahipliğini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay yaptı.

Ziyarete, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’da eşlik ettiler.

Elazığ ve Malatya’da deprem yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, “Milletimiz bu soğuk kış günlerinde Dünyada eşi benzeri olmayan birlik beraberlik örneği gösterdi. Devletimizde Milletimizde aldığı güçle bölge halkına her türlü imkânı seferber etti. Sizleri de bu kötü günlerde yanımızda görmek bizleri hayli memnun etti. İlginiz için tekrar teşekkür ederim” dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanları, daha sonra depremden zarar gören bazı bölgelerde incelemelerde bulundular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)