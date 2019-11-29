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29 Kasım 2019 Cuma 11:25

"Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" Konulu Konferans ve STK’larla Toplantı Düzenlendi

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' Konulu Konferans ve STK'larla Toplantı Düzenlendi
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Vali Aydın Baruş; “Bugün Sayın Bakanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u hem şehrimizde, hem İnönü Üniversitemizde ağırlamış olmaktan dolayı çok mutlu ve onurlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlim insanlarının ilim ve irfanından istifade etmek her zaman bulunmaz bir fırsattır. Onun için üniversitemiz öğrencilerimizin ve gençlerimizin Sayın Bakanımızı can kulağıyla dinlemelerini ve söylediklerinden mutlaka hayatları için, Türkiye'nin geleceği hisseler çıkarmalarını diliyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Kurtulmuş Toplumsal değişimin yasaları, kuralları bulunduğunu, bunların başında adaletin geldiğini belirterek "Adalet mülkün temelidir. Adaleti çekersek mülk düşer. Adalet, konuşması kolay gerçekleştirilmesi en zor toplumsal sorumluluktur. Adalet, toplumun en yoksul, gariban, çaresiz insanın hakkını en güçlüden söküp alabilmek sanatıdır. Adalet sadece mahkemelerde 'şuna 5 yıl verdik, şuna 10 yıl verdik' değildir. Adalet, mülkün temelidir, toplumların direğidir. Hiçbir toplum adaleti tesis etmeden ileriye gitmedi ve gidemez. Hiçbir toplum, hiçbir medeniyet adaleti tam manasıyla uygulamadan büyük bir dünya medeniyeti olamaz. Adaletin de iki ayağı vardır. İkisinin de sağlam olması lazım. Eğer birisi eksik olursa aynen bir adamın topal yürümesi gibi o zaman adalet de eksik olur. Bunlardan bir tanesi eşitlik, diğeri özgürlüktür."

Toplumların ileriye gitmesinin ikinci önemli unsurunun ise emanet olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bir diğer unsur da insandır. İnsanlar değişmedikçe toplumların iyiye veya kötüye değişmesi söz konusu değildir. Dünyanın en despot insanı ya da yönetimi hiçbir toplumu istediği gibi değiştirmeye muktedir olamaz. Dolayısıyla insanı esas alan, insanı önceleyen bir toplumsal değişim anlayışına sahibiz. Yani jakoben olamayız, yani tepeden inme toplumu değiştirecek, düzenleyecek bir anlayış içerisinde olamayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Kurtulmuş, kim ne yaparsa yapsın bu topraklarda kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacağını vurgulayarak, gençlere güvendiklerini bildirdi.

Programa Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansın ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Malatya'da STK'lar ile bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılış konuşmasının ardından Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında; “Günümüz yönetiminin en önemli unsurlarından birisi sivil toplum kuruluşlarımızdır. Yönetimde katılımcılığı sağlamak, vatandaş iradesinin hem merkezi yönetiminin aldığı kararlara hem de genel yönetimlerin almış olduğu kararlara yansıması günümüz yönetiminde çok önemsenen bir durum. Sadece alınan kararlar da değil yapılan uygulamalarda da vatandaşlarımızla birlikte hareket etmesi ve onların dile getirdiği fikir ve sorunların ele alınması da bu modern yönetim tarzının yansımaları olarak görülebilir. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlerimizin sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi ve şehrin yönetimine onları ortak etmesi de çok önemli görülmesi gereken bir durumdur.

Gün boyu ilimizde yapmış olduğu incelemelerde, gezilerde, vermiş olduğu konferanslarda Malatyalılara vermiş olduğu önem, dikkat ve hemşerilerimizin dile getirdiği sorunlara olan ilgisi nedeniyle Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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