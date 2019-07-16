Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Türkiye’de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz” konulu panel düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenlenen panele Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve hemen ardından katılımcılara 15 Temmuz’da yaşananlar ile ilgili belgesel filmi izletildi.

Moderetörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in yaptığı panele konuşmacı olarak Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner, Vuslat TV Haber Müdürü ve Vuslat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ökkeş Cerit ile İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya katıldı.

Panelde Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya hazırladığı slayt gösterisi üzerinden örnekler göstererek Türkiye’de yaşanan darbelere yönelik Malatya yerel basınının izlediği yayın politikası hakkında bilgi verdi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner, Türkiye’de yaşanan darbeler hakkında bilgi vererek Malatya’nın şehir olarak bu hareketliliğe nasıl tepki verdiğini ve Malatya yerel basınının bu konudaki tutum ve işleyişi hakkında konuştu.

Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit ise 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında ve sonrasında Vuslat TV olarak yaptıkları yayınlar ve yerel medyanın darbenin püskürtülmesi noktasında göstermiş oldukları başarıdan söz etti.

Panel sonunda Vali Aydın Baruş panelistlere plaket taktim etti.

Haber: Rukiye Taşkın / İNÜHaber