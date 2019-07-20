Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da İncelemelerde Bulundu

İlk olarak yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Bu projenin yürütüldüğü şantiyeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan ve beraberindekiler şantiyeye yakın bölgede yer alan kayısı bahçesine geçerek kayısının üretim aşamalarını yerinde gördü.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Turhan, Başkan Selahattin Gürkan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şemsiye sokağa geçen Bakan Turhan burada 23. Uluslar arası Kayısı Festivali kapsamında “En İyi ve En Hızlı Patik Yapma” yarışmasını izledi.

Akabinde Valiliği ziyaret eden M. Cahit Turhan şeref defterini imzaladı. Burada beraberindeki heyet ile kısa bir toplantı düzenledi. Vali Aydın Baruş Malatya’nın ekonomik, tarihi, kültürel özellik ve güzelliklerinden bilgiler vererek başladığı konuşmasına; “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın Malatya’mıza verdiği önem dolayısıyla burada çok önemli projeler yürütüyor. Şu anda üç önemli projemiz var. Bunlardan birincisi Kuzey Çevre Yolu, ikincisi Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayacak olan projeler dolayısıyla bu kadar büyük kaynakların alındığı bu kadar büyük projelerin yürütüldüğü bir ile ziyaretiniz bu projenin hızlandırılması açısından halkımızın, kamuoyunun beklentisi olan bu projelerin tamamlanması açısından çok büyük önem taşıyor. Sizlerin ziyareti vesilesiyle gerek karayollarında yürütülen çalışmalar yine Malatya Erhaç Hava Limanında ihtiyacımız olan yeni terminal binasının yapımı konusunda kaydedilecek gelişmeler bakımından çok önemli olduğunu addediyoruz” dedi. Malatya’nın coğrafi konumundan ötürü önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Bakan Turhan, Kuzey Çevre Yolu, Yüksek Hızlı Tren ve Havaalanın Geliştirilmesi projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü söyledi.

İlimiz Kale ilçesinde yapımı devam eden Kömürhan Köprüsü inşaatını ziyaret eden Bakan Cahit Turhan burada yetkililerden bilgiler alarak şantiyede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanımızın ilimizdeki programına Vali Aydın Baruş, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Karayolları Genel Müdürü ve bürokratları ile kalabalık bir heyet katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)