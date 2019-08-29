Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram IŞIK, 30 Ağustos Zafer Bayramın’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “30 Ağustos, dünya literatüründe, bir milletin bağımsızlığı ve VATANın bütünlüğü için gösterdiği cesaretin, fedakârlığın simgesi olacak niteliktedir.” dedi.

Başkan Işık, mesajında şunları söyledi;

“Türk milleti için Ağustos ayı, bir kahramanlık ve zaferdir ayıdır. Sultan Alparslan’a, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası'nda Anadolu’nun kapısına daimi anahtarı astıran o asil ruh, 26 Ağustos 1922’de toplar birbiri ardına ateşlenirken Atatürk’ün gözbebeklerinde gururla taarruzu takip ediyordu... Yaveri ve koruması Yarb. Muzaffer Kılıç O’nun yanındaydı ve taarruzun ilk topu ateşlendiğinde Atatürk’ün ağzından fısıltı halinde dökülen şu cümlelere şahitlik ediyordu;

“ YA RABBİ!

Sen TÜRK Ordusu’nu muzaffer eyle!

TÜRKLÜK’ün ve MÜSLÜMANLIK’ın düşman ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsaade etme...!”

Alemlerin Rabbi, İslâm’ın Sancaktarı bu yüce milletin büyük komutanının duasını kabul buyuyordu ve 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve nice isimsiz kahraman şehitlerimiz de, kazandıkları büyük zaferle Anadolu’nun esareti kabullenmeyeceğini ve ilelebet TÜRK YURDU olarak kalacağını dünyaya duyuruyor, mevzuu VATAN olduğunda; bağımsızlık, ezan ve bayrak sevgisinin neler yaptırabileceğini dosta düşmana gösteriyorlardı...

Çanakkale’de olduğu gibi, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle, ülkemizin dört bir yanından topyekün verilen mücadele sonunda kazanılan bu büyük zafer, birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’inci yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, hasret ve dualarla yâd ediyor, aziz TÜRK Milleti’ne selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ne Mutlu TÜRK’üm diyene!”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)