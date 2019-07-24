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24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56

Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya’da Devam Ediyor

Vali Aydın Baruş, Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye yirmiden fazla yabancı ülke temsilcileri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ve Türkiye ofisinden üst düzey personel ile 81 ilden UMKE personelinin katıldığı 8. Ulusal UMKE Tatbikatı için Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan kamp alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uluslararası UMKE Tatbikatı Malatya'da Devam Ediyor
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Tatbikat alanında Vali Aydın Baruş’u karşılayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, incelemeler esnasında paydaş kurumların katılımıyla 22-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tatbikata 500 UMKE, 36 destek personeli, 79 tam donanımlı UMKE aracı, 29 tam donanımlı ambulans, 9 mobil komuta aracı, 10 hizmet aracı, diğer paydaş kurum ve kuruluşlardan müdahale ekipleri, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcilerinin katılacağını, 7 farklı etaptan oluşan tatbikatın bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirileceğini, Şeker Fabrikası alanında, yüksekten düşen yaralıya müdahale yapılacağı, Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelere maruz kalan bireylerin kurtarılacağı, Devlet Demiryolları İşletme Müdürlüğünde tren kazası, Levent Kanyonu'nda helikopter ile medikal kurtarma ve tıbbi tahliye yapılacağı, Beylerderesi Viyadük yan yolunda çoklu trafik kazası, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsünde hasta tahliyesi senaryosu Beydağı Mahallesinde enkazdan yaralı kurtarma senaryolarının gerçekleştirileceği bilgilerini verdi.

Ayrıca Türkiye'nin deprem bölgesinde olması nedeniyle tatbikatın depreme bağlı gelişebilecek olaylar kapsamında hazırlandığını acil durumlara yönelik acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin ilk 72 saatte ulusal düzeydeki etkinliğinin değerlendirilmesinin de amaçlandığı kamp alanına, EMT Rol 2 standartlarında günlük 100 ayakta, 50 yatan hastaya tedavi verebilen, cerrahi girişimin yapıldığı ve minimum 14 gün kendi kapasitesi ile dışa ihtiyaç duymadan hizmet verebilen, triyaj, acil resüsitasyon üniteleri ile laboratuvar ve röntgen hizmetlerinin verildiği, servislerin olduğu bir 'Sahra Hastanesi' ile hizmet vermeye çalışacakları bilgileri verildi.

Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan UMKE Tatbikat alanını ziyaret eden Vali Baruş; burada yapılan bu tatbikat ve çalışmaların yurt içinde veya yurt dışında yaşanacak olan olağanüstü durumlara müdahale etmeye hazır olduğumuzu göstermek açısından çok anlamlı olduğunu ifade ederek tatbikatta görev alan tüm personeli kutladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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