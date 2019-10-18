Üniversite Camisi İçin Kermes Düzenlendi

İnönü Üniversitesi kampüsünde inşası devam eden Üniversite Camisi için 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Malatya İlahiyat Vakfı, Malatya İl Müftülüğü ve Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle, Malatya Yeni Cami meydanında kermes düzenlendi.

Malatya Yeni Cami meydanında açılışı yapılan kermese İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Çolak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Emeksiz, üniversite akademik personelleri ve eşleri, İlahiyat Vakfı üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kermeste konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman “Bu kermesi öncelikle Malatyalı hemşerilerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın, olaya biraz daha yakından tanık olmaları ve sahiplenmeleri açısından burada düzenledik. 3 gün sürecek olan kermesimizi, bugün Malatya İl Müftülüğü, yarın üniversitemiz, ertesi gün ise Sivil Toplum Kuruluşları düzenleyecek. Amacımız bu caminin hayır havuzunda Malatya’daki bütün hayır sahiplerinin bulunmasıdır.” dedi.

“Cami İnşaatımız Tam Bir Hayır Havuzu”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, cami inşaatında pek çok kişinin katkılarından bahsederek sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversite Camimizin temelinden bugüne kadar öğrencilerimizin, orta ve yüksek gelirlilerin, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın devlet olarak katkısı var. Ben şöyle diyorum: Cami inşaatımız tam bir hayır havuzu. Umarım Malatya’daki bu ilgi, alaka ve katkı devam eder. Bu kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Bugün üniversitemizin merkezine yaptığımız cami için bir kermes düzenledik. Gençlerimiz bu caminin ibadete açılmasını dört gözle bekliyor. Biz de inşaata hız veriyoruz. Cami inşaatımız Malatya İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatyalı İş Adamları, esnaf ve sanatkârlar, üniversitedeki idari ve ekonomik personelimizin katkılarıyla yürüyor. Önemli bir aşamaya geldik, inşaatın 3/4’ü tamamlandı, 1/4 kısmı kaldı. Kalan kısmı da inşallah tamamlayacağız. Allah nasip ederse birkaç ay içerisinde, en geç Nisan ayında ibadete açacağız.’’ dedi.

Kermesin iki amacı olduğunu söyleyen Ahmet Kızılay “Bu kermesin iki amacı var: Camimiz hakkında bilgi vermek ve camimizi Malatya gündemine tekrar taşımak, diğer amacımız ise kermesten bir gelir sağlayarak inşaatımıza katkı sağlamak. Bu yeri bize tahsis eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar “Sözlerime Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Yıllar öncesinde üniversitede cami inşa edilecek denmesi bizim için hep bir hayaldi. Bugün ise inşaatın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha ilgisini çekebilmek için böyle bir kermes tertip edildi. Bu kermeste herkesin el emeği var. Kermes vesilesiyle vatandaşlarımız bir hayır yapmak ve kıyamete kadar hayır defteri kapanmayacak bir sadaka vermek istiyorlarsa adres burası. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

3 gün sürecek olan etkinliğin tüm geliri cami inşaatına sarf edilecek.

Haber: Arzu Ergün- Gamze Taşdemir / İNÜHaber