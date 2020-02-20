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20 Şubat 2020 Perşembe 12:57

Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Malatyaya bulunan Üniversiteler ve onlara bağlı Yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Aydın Baruş’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversite Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Malatya Valiliği 1 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.


Toplantıda, ilimizde bulunan İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksek Okullarında alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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